Εφορία: “βαρύς” λογαριασμός τον Σεπτέμβριο

Πολλές δόσεις φόρου, ρυθμίσεις, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του μηνός.

Μέχρι και 4 δόσεις για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, δόσεις ρυθμίσεων, τρέχουσες οφειλές, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές είναι μερικές από τις πληρωμές που θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο Σεπτέμβριος έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν από τους δυσκολότερους μήνες του έτους καθώς ο λογαριασμός που έχουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι είναι πολύ μεγάλος.

Ένας λογαριασμός ο οποίος θα παραμείνει υψηλός και τους επόμενους μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο του 2022 καθώς το επόμενο διάστημα θα προστεθεί η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς και άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν κάθε μήνα οι φορολογούμενοι όπως τυχόν δόσεις για το στεγαστικό ή το καταναλωτικό δάνειο ή την πιστωτική κάρτα. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν :

Την πρώτη και δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου με το ποσό που θα μπει στα κρατικά ταμεία να εκτιμάται σε 540 εκατ. ευρώ

με το ποσό που θα μπει στα κρατικά ταμεία να εκτιμάται σε 540 εκατ. ευρώ Την 3 η δόση του φόρου εισοδήματος, ύψους περίπου 270 εκατ. ευρώ, έως τις 30 Σεπτεμβρίου . Επίσης έως την ίδια ημερομηνία περισσότεροι από 6,5 εκατ. ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

δόση του φόρου εισοδήματος, ύψους περίπου 270 εκατ. ευρώ, . Επίσης έως την ίδια ημερομηνία περισσότεροι από 6,5 εκατ. ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του Τις δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου για όσους επανενταχθούν στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων επίσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται σε όσους απώλεσαν τις παραπάνω ρυθμίσεις το διάστημα Μαρτίου 2020 έως και Ιούλιο του 2021 και έχουν πληγεί από την πανδημία.

Σημειώνεται ότι ο φόρος εισοδήματος μπορεί να πληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2022. Ειδικά για φέτος, μετά και τις παρατάσεις που δόθηκαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (έως τις 15 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του υπουργείου Οικονομικών), οι δύο πρώτες δόσεις θα πρέπει να καταβληθούν έως τις 17 Σεπτεμβρίου αντί τέλος Αυγούστου που είχε προγραμματιστεί, και η 3η δόση έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, η πληρωμή του θα πραγματοποιηθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2022. Ειδικά για την καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η πληρωμή να μετατεθεί για το τέλος Οκτωβρίου, μαζί με την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως συνέβη και πέρυσι, χωρίς να επιβληθεί πρόστιμο στους ιδιοκτήτες.

Όσοι φορολογούμενοι κρίνουν ότι δεν θα μπορέσουν να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί αλλάζει και το επιτόκιο, καθώς εάν οι οφειλές ρυθμιστούν σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,32% ετησίως, ενώ για ρύθμιση χρέους σε 13-24 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο φτάνει το 6,82% ετησίως.

Επίσης, όπως γράφει η Ναυτεμπορική, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας και κατόπιν να εξοφλήσουν το ποσό σε έως 12 άτοκες δόσεις.

