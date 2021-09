Κόσμος

Ινδία: Φονική σύγκρουση πλοίων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με σύγκρουση δύο πλοίων σε ποτάμι της Ινδίας.

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν από ποτάμι στην Ινδία, μετά από τη σύγκρουση πλοίων.

Από τη μετωπική σύγκρουση των δύο πλοίων, έπεσαν στη θάλασσα και κατάφεραν να διασωθούν 82 άνθρωποι, ενώ ένας έχασε τη ζωή του.

Αν και αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν μεγάλος, η πλειονότητα των επιβαινόντων τελικά διασώθηκε.

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ και στα δύο πλοία υπολογίζεται πως επέβαιναν συνολικά 120 άτομα.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά το ένα από τα δύο πλοία λίγο μετά το δυστύχημα μεταφέρθηκε στην ακτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Εφορία: “βαρύς” λογαριασμός τον Σεπτέμβριο

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Σαν σήμερα “έφυγε” ο δημιουργός με την ευαίσθητη ψυχή

Μετρό - Τραμ: αλλαγές την Πέμπτη λόγω Ράλλυ Ακρόπολις