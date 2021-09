Κοινωνία

Καιρός: η “ψυχρή λίμνη” πάνω από την Ελλάδα

Το καιρικό φαινόμενο που επηρεάζει τη χώρα μας και οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Οι ψυχρές αέριες μάζες στη μέση τροπόσφαιρα, οι οποίες με τη μορφή "ψυχρής λίμνης" εντοπίζονται πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τον καιρό της χώρας μας σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Πέραν των χαμηλών για την εποχή θερμοκρασιών, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα.

Από τις βραδινές ώρες τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Χαλκιδική, φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή θα κινηθούν προς τα νοτιοδυτικά, επηρεάζοντας τις Σποράδες και ενδεχομένως από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής τμήματα της Μαγνησίας, της Εύβοιας και των Βόρειων Κυκλάδων.

