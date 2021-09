Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: ο Ολλανδός βιολιστής και το βίντεο - “αντίο” με εκατομμύρια προβολές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα επικό βίντεο, ο διάσημος βιολιστής και ιδρυτής ορχήστρας βαλς αποχαιρετά τον Έλληνα συνθέτη. Το βίντεο έχει γίνει viral.

Ο Αντρέ Λεόν Μαρί Νικολά Ριέ (Andre Leon Marie Nicolas Rieu), o διάσημος Ολλανδός βιολιστής και ιδρυτής της μεγάλης ορχήστρας βαλς «Γιόχαν Στράους», με την οποία περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, ανάρτησε ένα βίντεο - αποχαιρετισμό στον Μίκη Θεοδωράκη.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, μέσα σε μία εβδομάδα από την ανάρτηση του, πάνω απο 4,1 εκατομμύρια προβολές κια πάνω απο 200.000 κοινοποιήσεις στο Facebook.

Στο βίντεο αυτό, ο Ολλανδός βιολιστής παίζει με την ορχήστρα του τον «Ζορμπά» και ξεσηκώνει το κοινό, που σηκώνεται αυθόρμητα και χορεύει υπό τους ήχους της σύνθσης του Μίκη Θεοδωράκη.

«Σε ευχαριστούμε Μίκη Θεοδωράκη για την υπέροχη μουσική σου! Θα μας λείψεις», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που έχει γίνει viral.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: στα Χανιά το “τελευταίο αντίο” (βίντεο)

Καιρός: η “ψυχρή λίμνη” πάνω από την Ελλάδα

“Γάμος αλά Ελληνικά”: Πέθανε ο “μπαμπάς”, Μάικλ Κόνσταντιν