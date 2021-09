Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ποσειδώνας, οι απάτες και οι πλανήτες στον Ζυγό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια έκανε η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Τι είπε για τον Μίκη Θεοδωράκη.

«Ο Μίκης ήταν Λιοντάρι με δύσκολη όψη, «χτυπημένη», που σημαίνει ότι θα είχε πολλές δύσκολες περιόδους στην ζωή του», είπε για τον Μίκη Θεοδωράκη η Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προσθέτοντας «όμως, είχε έναν Ποσειδώνα τόσο «δυνατό», που έκανε ότι ήθελε, η καλλιτεχνική φλέβα μέσα του ξεπέρασε κάθε εμπόδιο, πέτυχε ότι είχε βάλει στόχο».

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις των ζωδίων, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», είπε ότι «ο Ποσειδώνας είναι το υγρό στοιχείο. Ο Άρης που ήταν απέναντι, στην Παρθένο, ήταν απέναντι στον Ποσειδώνα, ευνοώντας τις εξαπατήσεις, είδαμε τι έγινε με τα πλαστά πιστοποιητικά και τους εμβολιασμούς, αλλά ευνοεί και την Τέχνη. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Ποσειδώνας θα βρίσκεται στον Τοξότη και πάλι θα κάνει μια δύσκολη όψη και πρέπει να παρατηρήσουμε τι θα συμβεί».

Σχετικά με την ημέρα και τις προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «όλοι οι πλανήτες: η Αφροδίτη, η Σελήνη, ο Ερμής σήμερα έχουν μαζευτεί στον Ζυγό, που σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και αυτούς που μπορεί να μας βοηθήσουν στην δουλειά μας».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, επισημαίνοντας τι πρέπει να περιμένει το καθένα, ποιες είναι οι καλές και ποιες οι δύσκολες ημερομηνίες και ποια ζώδια είναι ωφελημένα αυτήν την περίοδο.

Παρακολουθήστε τις προβλέψεις ζωδίων από την Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό» με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και την ανθοδέσμη που δέχθηκε απο τον Παναγιώτη Βασιλάκο, εκ μέρους του ίδιου και της μητέρας του, λίγο η αστρολόγος ολοκληρώσει την ενότητα με τα ζώδια στην εκπομπή:

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός παιδιού από τον αδελφό του - Στην Λέρο μεταφέρεται ο ενήλικας

Κύπρος: Αποσύρεται σχολικό βιβλίο που εκθειάζει τον Κεμάλ

Ανδρέου - Κορονοϊός: πιθανό να νοσήσει το 30% των μαθητών