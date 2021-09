Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: στο ειδώλιο η 34χρονη για την αρπαγή της 10χρονης

Ενώπιον του δικαστηρίου η 34χρονη που κατηγορείται για την αρπαγή και τη σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης.

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης οδηγείται η πολύκροτη υπόθεση αρπαγής και σεξουαλικής κακοποίησης της 11χρονης πέρσι τον Ιούνιο, στη Θεσσαλονίκη.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου παραπέμπεται, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η 34χρονη βασική κατηγορούμενη για την υπόθεση και ήδη προσωρινά κρατούμενη στις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα Θηβών αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, όπως αρπαγή, βιασμό, έκθεση σε κίνδυνο, παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών κ.ά.

Μαζί της παραπέμπεται να δικαστεί ως συνεργός στις πράξεις της αρπαγής και της έκθεσης σε κίνδυνο άνδρας, 41 ετών, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τη βασική κατηγορούμενη και η εμπλοκή του προέκυψε, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που διενήργησαν οι αστυνομικές Αρχές, ερευνώντας το ποινικό παρελθόν της 34χρονης.

Ο ίδιος, απολογούμενος, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή χρηματικής εγγυοδοσίας ύψους 30.000 ευρώ.

Με το ίδιο βούλευμα, οι δικαστές του Συμβουλίου, υιοθετώντας στο σύνολό της την προηγούμενη εισαγγελική πρόταση, αποφαίνονται πως η 34χρονη δεν πρέπει να δικαστεί για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκου.

Η δίκη θα προσδιοριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα και αναμένεται να διεξαχθεί εντός των επόμενων μηνών, καθώς στο τέλος του έτους εκπνέει το 18μηνο της προφυλάκισής της.

