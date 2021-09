Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Οδυσσέας Σπηλιόπουλος “έρχεται” ως Πέτρος Ορφανίδης (εικόνες)

Ακόμη μια δυναμική “εισβολή” στον γ΄ κύκλο της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που επιστρέφει δυναμικά στις οθόνες μας, από τον ΑΝΤ1.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» που επιστρέφει στις τηλεοπτικές μας οθόνες τις επόμενες ημέρες, μέσω του ΑΝΤ1.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, στον γ΄ κύκλο θα ενσαρκώσει τον Πέτρο Ορφανίδη.

Ποιος είναι ο Πέτρος Ορφανίδης

Ο Πέτρος Ορφανίδης είναι εκδότης της εφημερίδας «Ηχώ της Θεσσαλίας». Άνθρωπος ζεστός, ιδεαλιστής, ευγενής.

Η εφημερίδα του ασχολείται μόνο με θέματα της Θεσσαλίας, αποφεύγοντας πολιτικές τοποθετήσεις και κακοτοπιές. Δείχνει σα να μην θέλει να μπλεχτεί στους επικίνδυνους καιρούς που ζει , όμως, σύντομα θα αποκαλύψει μια άλλη πλευρά του εαυτού του.

Η Ασημίνα θα πιάσει δουλειά στην εφημερίδα του ως γραμματέας. Στο πλευρό του, θα ανακαλύψει έναν νέο κόσμο και θα οδηγηθεί μπροστά σε μεγάλα διλήμματα…

Δυναμικές εισόδους στις «Άγριες Μέλισσες» από τα πρώτα επεισόδια της σεζόν, κάνουν ακόμη ο Αιμίλιος Χειλάκης ως Ακύλας Μεγαρίτης, ο Νίκος Κουρής ως Ζάχος Λυκογιάννης και η Μαρκέλλα Γιαννάτου ως Ζωή Μεγαρίτη

