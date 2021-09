Κοινωνία

Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη: η εξόδιος ακολουθία

Η γενέτειρα του Μίκη Θεοδωράκη ετοιμάζεται να τον δεχτεί στα χώματά της. Συγκίνηση και τιμές από πλήθος κόσμου στο Γαλατά Χανίων.

Με πομπή αυτοκινήτων και με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα αναχώρησε στις 12.15 μ.μ. από τον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου η σορός του Μίκη Θεοδωράκη, που μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού Χανίων-Κισσάμου έφτασε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στο χωριό Γαλατάς, όπου και θα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Κατά την αναχώρηση της σορού από την Μητρόπολη πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο χειροκροτούσαν φωνάζοντας «αθάνατος», ενώ τραγουδούσαν συνθέσεις του εκλιπόντα. Παράλληλα πένθιμα παιάνιζε η φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Χανίων.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Γάλατα έφτασε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να παραστεί νεκρώσιμη ακολουθία για τον Μίκη Θεοδωράκη. Οι Έλληνες σήμερα αποχαιρετούν «τον μεγάλο δημιουργό και αγωνιστή με το έργο του οποίου μεγάλωσαν οι δικές μας γενιές, οι οποίες θα μεταφέρουμε το μήνυμα του και στις επόμενες», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Κουτσούμπας κατά την άφιξή του.

Ο κ. Κουτσούμπας αλλά και η πρώην γγ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρηγα, βρίσκονται από νωρίς το πρωί στα Χανιά για το τελευταίο αντίο στον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ νωρίτερα επισκέφθηκαν το σπίτι του.

Στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία, ενώ ο δήμαρχος Χανίων ήταν εκείνος που εκφώνησε τον επικήδειο. Η κόρη του, Μαργαρίτα, αποχαιρέτισε τον πατέρα της με ένα δικό του τραγούδι, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης.

Έξω από την εκκλησία περίμεναν ΡΙζίτες που έψαλλαν ριζίτικο τραγούδι, καθώς και πλήθος κόσμου που ακολούθησαν πεζή το φέρετρο στο νεκροταφείου του Γαλατά Χανίων. Μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Λίγο πριν από τις 15:00 ο Μίκης Θεοδωράκης ετάφη στη γη που τον γέννησε. Δίπλα στους γονείς και τον αδελφό του, όπως εκείνος ήθελε.

