Οικονόμου - Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: επέκταση μόνο αν δεν τηρούνται τα μέτρα

Τι είπε για την οικονομία και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τις επερχόμενες ανατιμήσεις

Στα πλαστά πιστοποιητικά κορονοϊού, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ για την στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, λόγω και των επερχόμενων ανατιμήσεων, αλλά και το άνοιγμα των σχολείων αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Οικονομόμου ερωτήθηκε και για το ενδεχόμενο επέκτασης των υποχρεωτικών εμβολιασμών, λέγοντας ότι δεν ειναι ώρα για τέτοια μέτρα, αλλά επέμεινε ότι θα πρέπει να τηρηθούν από όλους τα μέτρα ατομικής προστασίας και κυρίως να αυξηθούν οι εμβολιασμοί.

Όπως είπε σχετικά, «Δεν είναι στην σκέψη μας να ανακοινώσουμε επέκταση της υποχρεωτικότητας. Η κυβέρνηση στρέφεται στον εμβολιασμό των ανηλίκων και στην εφαρμογή των μέτρων που έχουμε ήδη εξαγγείλει».

Ερωτηθείς για τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, είπε πως για τους επίορκους, έχουν ψηφιστεί ήδη κάποια μέτρα με πρόστιμα και πειθαρχικές διαδικασίες και προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις και πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Τι είπε ο Κυβενρνητικός Εκπρόσωπος για την Δ.Ε.Θ.

"Η φετινή Δ.Ε.Θ. αποτελεί τη συμβολική και ταυτόχρονα ουσιαστική επάνοδο μας στην πληρότητα του βίου: οικονομικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και ευρύτερα πολιτισμικού. Δεκαεννιά μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας -και παρότι ο ιός επιμένει- είμαστε σε θέση να ανοίξουμε βήμα. Είμαστε σε θέση να το πράξουμε γιατί με σχεδιασμό και σώφρονες επιλογές κρατήσαμε την χώρα υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά όρθια. Με πολιτικές ενίσχυσης του Ε.Σ.Υ. και στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Τώρα με πολιτικές και πυρήνα το Ε.Σ.Υ., τον εμβολιασμό και το αρτιότερο Κράτος μπορούμε να περιορίσουμε περαιτέρω την πανδημία και να καταφάσκουμε στη ζωή.

Η πορεία στο επόμενο διάστημα δεν θα είναι ανέφελη. Η πανδημία συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις. Και αναταράξεις που προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Στη Δ.Ε.Θ. ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει σε αυτές τις ανησυχίες, τα προβλήματα, αλλά και τις προσδοκίες της ζώσας κοινωνίας. Θα απαντήσει έχοντας ως παρακαταθήκη αυτά που πετύχαμε μέχρι σήμερα, στο εισόδημα των πολιτών, στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, στις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, στις δουλειές που άνοιξαν. Όλα αυτά δεν είναι μια επίκληση αυταρέσκειας. Είναι η απόδειξη ότι με την πολιτική, το σχέδιο, τις μεταρρυθμίσεις μας μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες προόδου και προκοπής που αξίζουν στις Ελληνίδες και τους Έλληνες".

Στην ομιλία του Πρωθυπουργού οι νέοι θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Και φυσικά θα υπάρχουν μέτρα και εξαγγελίες για το σύνολο της κοινωνίας. Στόχος είναι, τα πλεονεκτήματα και το όφελος, από μια Ελλάδα που αλλάζει και αναπτύσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, να φτάσουν σε όλους με δικαιοσύνη και ταχύτητα. Με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που στηρίζεται στα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Με ευαισθησία, με ανθρωπιά, με λογική και με σύνεση, προχωράμε σταθερά στην Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και οι πολίτες ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα τους και δεν θα αφήσουμε κανένας να μείνει πίσω".

Για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

"Η έναρξη της σχολικής χρονιάς μας βρίσκει έτοιμους, σε όλα τα επίπεδα, για να επανέλθουμε, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, στην δια ζώσης διδασκαλία. Οι μαθητές και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλο τις επιπτώσεις της απουσίας από το σχολικό περιβάλλον. Οι νέοι άνθρωποι αυτής της χώρας πλήρωσαν βαρύ τίμημα στην εθνική προσπάθεια για την προστασία της ζωής και της Πατρίδας από την πανδημία. Ως Κράτος και ως κοινωνία τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Τους οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα, να στηρίξουμε ολόψυχα και με κάθε μέσο την επιστροφή στις τάξεις. Στην προσπάθεια αυτή καλούμε να συνδράμουν όλοι, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Ο εμβολιασμός και η ευλαβική τήρηση των μέτρων είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις. Διαβεβαιώνουμε την κοινωνία ότι θα στηρίξουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο το άνοιγμα των σχολείων και την δια ζώσης διδασκαλία".

Για τα ψευδή πιστοποιητικά εμβολιασμού

"Το σκάνδαλο με τα ψευδή πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι ηθικά και πολιτικά καταδικαστέο. Το Κράτος και η δικαιοσύνη θα αποδώσουν τις ευθύνες που αναλογούν σε όσους εμπλέκονται, με διάθεση σωφρονιστική, παραδειγματική και αποτρεπτική. Τα όσα συνέβησαν με τα ψευδή πιστοποιητικά είναι οι παθογένειες μιας Ελλάδας που πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μας. Πάρα τις αντικοινωνικές και -χωρίς αμφιβολία- ανήθικες συμπεριφορές κάποιων, η Κυβέρνηση έκανε και θα εξακολουθεί να κάνει ο,τι απαιτείται για να νικήσουμε τον ιό και να βαδίσουμε γρηγορότερα στο δρόμο της προόδου. Δυστυχώς, η στάση της Αντιπολίτευσης στο ζήτημα αυτό είναι αστήρικτη και αδικαιολόγητη".

