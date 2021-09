Life

Έγκυος η Κάιλι Τζένερ: Δείχνει για πρώτη φορά την φουσκωμένη κοιλίτσα της! (εικόνες)

Η ίδια επιβεβαίωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της στο Instagram

Η Kylie Jenner επιβεβαίωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της και η δημοσίευσή της στο Instagram με το θετικό τεστ εγκυμοσύνης έγινε κατ’ ευθείαν viral.

Η τηλεπερσόνα περιμένει το δεύτερό της παιδάκι με το σύντροφό της Travis Scott. Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο του παιδί, τη μικρή Stormi, τρία χρόνια πριν.

H Kylie Jenner πόσταρε στο Instagram μία σειρά φωτογραφιών από την παρουσία της στο Fashion Week της Νέα Υόρκης. Η φουσκωμένη της κοιλίτσα κερδίζει το ενδιαφέρον στις φωτογραφίες!

Εκτός των φωτογραφιών, η ίδια μοιράστηκε και stories στα οποία φαίνεται λαμπερή και χαμογελαστή, διανύοντας τη δεύτερη της εγκυμοσύνη.