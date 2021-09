Life

Κορονοϊός: 3 αλήθειες που αφορούν στα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Τους τελευταίους μήνες έχει αναφερθεί αυξημένη μολυσματικότητα για όλα τα μεταλλαγμένα στελέχη ειδικoύ ενδιαφέροντος (VOCs) και ειδικά για το στέλεχος Δέλτα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Παράλληλα υπάρχει και πρόσφατη αύξηση του ποσοστού κρουσμάτων στα παιδιά που πιθανόν αντιπροσωπεύει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων με ήπια νόσο.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Υπουργείο Εργασίας - Delivery: Έλεγχοι για τα δικαιώματα των εργαζόμενων

Έκρηξη στα Καλύβια: προανάκριση για το ατύχημα με τους τραυματίες (εικόνες)