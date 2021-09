Life

Έλβις Πρίσλεϊ: Χρυσάφι για ολόσωμη φόρμα του

Πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια πωλήθηκε η ολόσωμη φόρμα του «Βασιλιά» Έλβις Πρίσλεϊ.

Μία από τις εμβληματικές ολόσωμες φόρμες του Έλβις Πρίσλεϊ πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1.012.500 δολαρίων.

Η λευκή φόρμα και η κάπα που φορούσε ο θρυλικός τραγουδιστής σε μια σειρά παραστάσεων στο Madison Square Garden, στη Νέα Υόρκη το 1972 πωλήθηκαν από τον οίκο δημοπρασιών Kruse GWS Auction.

Οι προσφορές για τη σχεδιασμένη από τον Bill Belew δημιουργία, ξεκινούσαν από την τιμή των 350.000 δολαρίων και για την κάπα από την τιμή των 50.000 δολαρίων.

Το 1972, ο Έλβις Πρίσλεϊ για τέσσερις συνεχόμενες νύχτες εμφανίστηκε στο MSG με τα εισιτήρια για τις παραστάσεις να εξαντλούνται και έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που το κατάφερε στον συγκεκριμένο χώρο συναυλιών και αθλητικών εκδηλώσεων, στο Μανχάταν.

Η φόρμα και η κάπα ανήκαν σε ιδιωτική συλλογή για πάνω από 30 χρόνια και είναι από τα πιο πολυφωτογραφημένα σύνολα που φορούσε ο Έλβις Πρίσλεϊ.

Ένα μεγάλος αριθμός αντικειμένων με θέμα τον Έλβις Πρίσλεϊ πωλήθηκαν επίσης στη δημοπρασία-ένα αντίγραφο της Αγίας Γραφής που του χάρισε κάποτε ένας θαυμαστής, μια συλλογή από μαλλιά του, τα οποία κρατούσε ο κουρέας του έναντι 72.500 δολαρίων, ένα κράνος που φορούσε στην ταινία «Viva Las Vegas» έναντι 23,750 δολαρίων και οι μπότες που φορούσε στη σκηνή έναντι 28,750.

Επιπλέον όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία μπορούσαν επίσης να υποβάλουν προσφορά για να απολαύσουν ένα ιδιωτικό γεύμα με την πρώην σύζυγο του «βασιλιά του Ροκ εν Ρολ», Πρισίλα Πρίσλεϊ

«Σκέφτηκα: “Γιατί να μην πάρω μέρος στη δημοπρασία; Παλαιότερα είχα διαφορετική γνώμη για τις πωλήσεις αντικειμένων και κειμηλίων, αλλά στη συνέχεια καθώς μεγάλωσα κατάλαβα ότι πρέπει να τα μεταβιβάσεις σε κάποιον που θα τα εκτιμήσει πραγματικά”» ανέφερε σε συνέντευξή της στο People.

Ένα μέρος των εσόδων από τις προσφορές για το γεύμα με την Πρισίλα Πρίσλεϊ θα διατεθεί στο Dream Foundation, το οποίο υποστηρίζει ενήλικες που πάσχουν από ανίατες ασθένειες και τις οικογένειές τους – στη μνήμη της μητέρας της Αν, η οποία πέθανε στις 2 Αυγούστου σε ηλικία 95 ετών.

