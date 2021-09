Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: η Μαργαρίτα και το τραγούδι για τον πατέρα της (βίντεο)

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός της Μαργαρίτας Θεοδωράκη στον πατέρα της, λέγοντας του, μέσα από ένα τραγούδι, το δικό της «αντίο».

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο στερνός αποχαιρετισμός στον πατέρα της, που επεφύλαξε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αμέσως μετά από την ώρα των επικήδειων.

Αντί να εκφωνήσει λόγο, η Μαργαρίτα άρχισε να τραγουδά τους στίχους του τραγουδιού «Το παλικάρι», χωρίς μουσική, σε δικούς του στίχους και μουσική, το οποίο είχε ερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Τελειώνοντας το συγκινητικό τραγούδι της, περιορίστηκε να πει: «Θα είσαι πάντα ζωντανός στις καρδιές όλων των ανθρώπων μα περισσότερο στη δική μου καρδιά».

Το τραγούδι που επέλεξε η Μαργαρίτα για τον πατέρα της:

Το Παλικάρι

Κλαίνε τα δέντρα κλαίνε τα σύννεφα κι οι φίλοι σου κλαίνε.

Παλικάρι στη δουλειά στο σπίτι παλικάρι

μίλαγες κι η γειτονιά μας γέμιζε πουλιά.

Άπλωνες το χέρι σου κι έκοβες το φεγγάρι

πώς σ' έκοψε σα λούλουδο ο Χάρος μια νυχτιά.



Κλαίνε οι τράτες κλαίνε τα κύματα κι οι φίλοι σου κλαίνε.

Παλικάρι στα κουπιά στο γλέντι παλικάρι

οι κοπελιές κεντούσανε για σένανε κρυφά

κεντούσανε τα όνειρα, τον ήλιο, το φεγγάρι

κεντούσαν την αγάπη τους, της βάζανε πανιά.



Κλαίνε οι ναύτες κλαίνε τα σήμαντρα κι οι φίλοι σου κλαίνε.

Παλικάρι η μάνα σου τυλίχτηκε στα μαύρα

τους φίλους σου τους τύλιξε φουρτούνα, συννεφιά

το λιμανάκι ερήμωσε κι η θάλασσα ερημώθη

κι ο ήλιος εκαρφώθηκε και δε σαλεύει πια.