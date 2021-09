Αθλητικά

Βερόνικα και Άλεξ Αντετοκούνμπο: Έλληνες πολίτες και επίσημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το προεδρικό διάταγμα υπέγραψαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εσωτερικών.



Την ελληνική υπηκοότητα εξασφάλισαν η Βερόνικα και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Έτσι, μετά τους Γιάννη, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο που απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα και τα ελληνικά διαβατήρια πριν λίγα χρόνια, η μητέρα της οικογένειας, Βερόνικα αλλά και ο μικρότερος αδελφός των Αντετοκούνμπο, Άλεξ έγιναν Έλληνες υπήκοοι.

"Έχουν συμβάλλει στην προβολή της Ελλάδας σε όλη την υφήλιο μέσω των αθλητικών επιδόσεων πολύ υψηλού επιπέδου των παιδιών της οικογένειας Γιάννη, Θανάση και Κώστα και έχουν οργανώσει δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες αποδεικνύοντας το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει αυτήν την σπουδαία οικογένεια μεταναστών η οποία αποτελεί θετικό πρότυπο σεμνότητας, ήθους και σκληρής δουλειάς", αναφέρει χαρακτηριστικά η Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το προεδρικό διάταγμα υπέγραψαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Κύπρος: Αποσύρεται σχολικό βιβλίο που εκθειάζει τον Κεμάλ

Ράλλυ Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας