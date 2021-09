Κοινωνία

Ο Μίκης Θεοδωράκης στην “αγκαλιά” της κρητικής γης

Σκηνές συγκίνησης στο Γαλατά Χανίων, που υποδέχθηκε τον μεγάλο συνθέτη. Η οικογένειά του και η πολιτική ηγεσία μαζί με πλήθος κόσμου είπαν το «τελευταίο αντίο».

Με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, την Άρνηση και τη μελωδία του Ζορμπά αποχαιρέτησαν τραγουδώντας συγγενείς και φίλοι τον Μίκη Θεοδωράκη στο κοιμητήριο του Γαλατά όπου αναπαύεται πλέον ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, μέλη της οικογένειας του αποχαιρέτησαν το δικό τους άνθρωπο.

Πλήθος κόσμου, συγχωριανοί αλλά και άνθρωποι που βρέθηκαν στο Γαλατά από όλη την Κρήτη για να αποχαιρετήσουν τον Μίκη Θεοδωράκη, είχαν παραταχθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής που διένυσε η πομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου που τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, έως το κοιμητήριο.

Με βουρκωμένα μάτια, ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και φωνάζοντας «αθάνατος» άνθρωποι που τον γνώρισαν ή τον αγάπησαν μέσα από το έργο του, ήταν εκεί για να αποδώσουν τιμή σε εκείνον που όπως τόνισαν «ανέβασε την Ελλάδα λίγο ψηλότερα».

Η καμπάνα χτυπούσε πένθιμα, ενώ καθ’όλη τη διάρκεια της πομπής ακούγονταν τα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη.

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, τραγουδώντας το ριζίτικο τραγούδι «τον ανδρειωμένο μην τον κλαις», τραγουδώντας αξέχαστες μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, φωνάζοντας « αθάνατος» και με παρατεταμένα χειροκροτήματα οι πολίτες και συγχωριανοί του Μίκη Θεοδωράκη αποχαιρέτησαν την σορό του κατά την έξοδο από τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου και τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Με δάκρυα στα μάτια οι πολίτες που από νωρίς το πρωί είχαν βρεθεί έξω από τον ιερό ναό τίμησαν την μνήμη του μεγάλου Έλληνα με τα τραγούδια του οποία μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν γενεές Ελλήνων.

Στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, βρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι εκπρόσωποι των αρχών και η οικογένεια του εκλιπόντα.

Πάνω στο φέρετρο του Μίκη Θεοδωράκη υπήρχε το βραβείο Λένιν.

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο δήμαρχος Χανίων ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του μουσικού αποχαιρετισμού του Μίκη από την κόρη του Μαργαρίτα, που απέδωσε την σύνθεση «κλαίνε» του μεγάλου Έλληνα μουσουργού.

Το φέρετρο με την σορό του Μίκη Θεοδωράκη ασπάστηκε πρώτη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακολούθησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, και τα μέλη της οικογένειας του.

«Η Κρήτη υποδέχεται σήμερα στο τελευταίο του ταξίδι τον μεγάλο οικουμενικό Έλληνα της Ρωμιοσύνης. Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μια ζωή γεμάτη πάθος και ένταση. Μετέτρεψε την μουσική από ατομική εμπειρία σε πρόταγμα για συλλογική δράση. Υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, αλλά προπάντων της ενότητας των Ελλήνων. Αποχαιρετούμε σήμερα όπως του αξίζει, τον τελευταίο μεγάλο Έλληνα του 20ού αιώνα. Τα τραγούδια του θα τα σιγοψιθυρίζουμε και θα τα τραγουδάμε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, σε ανάμνηση αυτού του μεγάλου, του σπουδαίου, του μοναδικού Έλληνα της Ρωμιοσύνης», δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος της εκκλησίας.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως αυτός είχε επιλέξει, «αναπαύεται» αιώνια στο κοιμητήριο του χωριού του, για να αγναντεύει για πάντα τα υπερήφανα Λευκά Όρη και τον απέραντο κάμπο των Χανίων.

Το χωριό Γαλατάς, η Κρήτη, η Ελλάδα και η οικουμένη «αποχαιρέτησαν» τον μεγάλο Έλληνα που με την στάση ζωής του, την μουσική και τα τραγούδια έκανε γνωστή την χώρα μας σε κάθε άκρη του πλανήτη.