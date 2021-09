Οικονομία

ΣΕΒΕ - Εξαγωγές: Προς νέο ρεκόρ το 2021

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ.



Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι ελληνικές εξαγωγές το 2021, με την αύξησή τους στο α’ επτάμηνο (€4.384,7 εκατ.) να ξεπερνάει κατά 39% τη μείωση που καταγράφηκε στο σύνολο του 2020 (€3.161,6 εκατ.).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 07.09.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.530,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2021 έναντι €2.924,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €605,8 εκατ., δηλαδή 20,7%.

Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.651,2 εκατ. έναντι €4.570,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε 23,7%, δηλαδή €1.080,9 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €475,1 εκατ., δηλαδή 28,9% και ανήλθε σε €2.121,0 εκατ. έναντι €1.645,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2020.

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει παρόμοια με τις εξαγωγές να είναι αυξημένες κατά €251,4 εκατ., δηλαδή 10,7% και να ανέρχονται σε €2.607,0 εκατ., και τις εισαγωγές να είναι αυξημένες κατά €413,5 εκατ., δηλαδή 11,1% και να ανέρχονται σε €4.128,9 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2021 παρουσίασε έλλειμμα €1.521,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά €162,1 εκατ., δηλαδή 11,9% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2020.

Σε ό,τι αφορά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2021, οι εξαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση, η οποία διαμορφώθηκε σε €4.384,7 εκατ., δηλαδή 24,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και την επίδοσή τους να ανέρχεται σε €22.116,9 εκατ. Οι εισαγωγές ήταν, επίσης, αυξημένες κατά €6.190,2 εκατ., δηλαδή 21,9% και ανήλθαν σε €34.504,7 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €12.387,8 εκατ., αυξημένο κατά €1.805,5 εκατ., δηλαδή 17,1% συγκριτικά με πέρσι. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή για το ίδιο διάστημα, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €2.518,5 εκατ., δηλαδή 18,1% και ανήλθαν σε €16.413,0 εκατ. φέτος έναντι €13.894,5 εκατ. πέρσι και οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €3.882,8 εκατ., δηλαδή 17,1%, και ανήλθαν σε €26.568,3 εκατ. φέτος έναντι €22.685,5 εκατ. πέρσι.

Σε κλαδικό επίπεδο, σημαντική αύξηση κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους κλάδοι στο α’ επτάμηνο του 2021 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Πιο αναλυτικά, αύξηση κατέγραψαν τα βιομηχανικά (€605,7 εκατ., δηλαδή 21,2%), τα χημικά (€487,6 εκατ., δηλαδή 16,6%), τα τρόφιμα (€327,7 εκατ., δηλαδή 10,6%), τα μηχανήματα-οχήματα (€356,8 εκατ., δηλαδή 19,6%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€228,1 εκατ., δηλαδή 16,9%), οι πρώτες ύλες (€322,4 εκατ., δηλαδή 47,7%), τα ποτά και καπνά (€83,5 εκατ., δηλαδή 17,5%), τα λίπη και έλαια (€116,9 εκατ., δηλαδή 34,7%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€15,2 εκατ., δηλαδή 5,5%).

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων το 55,1% προορίζεται για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και το 44,9% για Τρίτες Χώρες, με τα αντίστοιχα ποσοστά χωρίς τα πετρελαιοειδή να διαμορφώνονται σε 66,8% για την Ε.Ε. (27) και σε 33,2% για τις Τρίτες Χώρες.

