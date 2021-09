Αθλητικά

US Open – Σάκκαρη: δεν είμαι το φαβορί κόντρα στην Ραντουκάνου

Τι είπε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια για τον ημιτελικό κόντρα στην 18χρονη που ήρθε από τα προκριματικά! Η τετράδα των φιναλίστ στο τουρνουά των εκπλήξεων.

H Μαρία Σάκκαρη μαζί με την Αρίνα Σαμπαλένκα και τις νεαρές, Έμα Ραντουκάνου και Λέιλα Φερνάντεζ, συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών του US Open. Η μεγάλη τους ευκαιρία για ένα κορυφαίο ραντεβού, αφού καμία από τις τέσσερις δεν έχει αγωνιστεί σε τελικό Grand Slam.

Μία Ολυμπιονίκης και δύο πρώην νικήτριες Grand Slam δεν στάθηκαν στο ύψος των προσδοκιών, μπροστά στις έφηβες Ραντοκάνου και Φερνάντεζ. Η 18χρονη από τη Βρετανία έγινε η πρώτη που, ξεκινώντας από τα προκριματικά, έφτασε στην τελική τετράδα στο τουρνουά, αποκλείοντας στα προημιτελικά την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Μπελίντα Μπέντσιτς. Ωστόσο, για να φτάσει στον τελικό στη Νέα Υόρκη, η Ραντουκάνου θα χρειαστεί να ξεπεράσει τα ξημερώματα και το εμπόδιο της Μαρίας Σάκκαρη.

«Έχει κάνει το τουρνουά της ζωής της. Αξίζει να είναι εδώ», δήλωσε η 26χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία κέρδισε τρεις αθλήτριες από το Top-10 (Πέτρα Κβίτοβα, Καρολίνα Πλίσκοβα και Μπιάνκα Αντρεέσκου) για να φτάσει στα ημιτελικά. «Δεν θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου το φαβορί. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ίσες πιθανότητες να κερδίσουμε τους ημιτελικούς και στη συνέχεια να κερδίσουμε τον τίτλο».

Η Ραντουκάνου, που έφτασε στον τέταρτο γύρο του Wimbledon τον Ιούλιο, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη αθλήτρια από τα προκριματικά, που θα φτάσει σε τελικό Grand Slam, ελπίζοντας μάλιστα τότε να αντιμετωπίσει την Φερνάντεζ, την οποία γνωρίζει καλά. «Γνωρίζω τη Λέιλα από τότε που ήμασταν παιδιά, κάτω των 12 ετών», είπε. «Παίζαμε στο Orange Bowl και σε όλα αυτά τα τουρνουά. Την αντιμετώπισα στο Junior Wimbledon. Το γεγονός ότι είμαστε και οι δύο εδώ, στον ημιτελικό του US Open, είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει».

Η Φερνάντεζ έφτασε στα ημιτελικά μια μέρα μετά τα 19α γενέθλιά της, με νίκη επί της Ελίνα Σβιτολίνα, η τελευταία σε μια σειρά ανατροπών στο US Open, όπου απέκλεισε τις πρώην νικήτριες, Ναόμι Οσάκα και Αντζελίκ Κέρμπερ.

«Είμαστε όλοι πολύ πεινασμένοι να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο του τένις», είπε η Καναδή. «Γνωρίζω μερικούς από τους παίκτες από τις περιοδείες των junior. Πάντα αστειευόμασταν ότι θα είμαστε στη μεγάλη σκηνή μαζί. Χαίρομαι που κάνουμε τόσο υπέροχους αγώνες. Αυτό το τουρνουά αποδεικνύει πόσο καλά προσαρμοζόμαστε σε όλα».

Η Φερνάντεζ θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσίδα Σαμπαλένκα, η οποία κέρδισε την πρωταθλήτρια του Ρολάν Γκαρός Μπαρμπόρα Κρέϊτσικοβα για να φτάσει στον πρώτο της ημιτελικό στη Νέα Υόρκη. Η Σαμπαλένκα, τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη από την αντίπαλό της, ανυπομονεί για την αναμέτρηση με την «αγαπημένη» του κοινού. «Παίζει καλά, κινείται καλά. Θα έλεγα ότι δεν έχει τίποτα να χάσει», είπε η Σαμπαλένκα. «Παλεύει για κάθε πόντο. Το πλήθος την υποστηρίζει πολύ δυνατά. Θα είναι ενδιαφέρον».

