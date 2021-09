Πολιτική

Κορονοϊός – ΣΥΡΙΖΑ: Τα σχολεία “ανοχύρωτα” με ευθύνη της κυβέρνησης

«Μόλις λίγες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, η κυβέρνηση αποδεικνύει πως δεν έχει διδαχτεί τίποτα από τα τελευταία δύο χρόνια πανδημίας και κλειστών σχολείων», υπογραμμίζουν σε δήλωσή τους οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη.

«Με την επιστημονική κοινότητα να ανησυχεί και το παράδειγμα των ΗΠΑ -όπου 252.000 παιδιά νόσησαν μετά το 1o κουδούνι- να τρομάζει, το υπουργείο Παιδείας διακινεί και πάλι παραπλανητικά στοιχεία για το μέσο όρο των μαθητών ανά τάξη», σημειώνουν, διαμηνύοντας ότι «η δημιουργική στατιστική και ο συμψηφισμός δεν αρκούν ώστε να κρυφτεί η πραγματικότητα: περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά, ειδικά στα αστικά κέντρα, στοιβάζονται σε τάξεις των 18-30 μαθητών και το υπουργείο Παιδείας δεν έπραξε απολύτως τίποτα ώστε να επιτευχθεί η αραίωση του μαθητικού πληθυσμού». «Αντιθέτως, πέρυσι η κυβέρνηση είχε προχωρήσει με νόμο στην αύξηση του αριθμού των μαθητών στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ φέτος προχωρά σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, ακόμα και στην πυρόπληκτη Εύβοια», επισημαίνουν.

Οι δύο βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζουν ότι «τα σχολεία πρόκειται να ανοίξουν με μόνο όπλο το εμβόλιο». Ωστόσο, προσθέτουν, «σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) για τη χώρα μας, μόνο το 5.1% των μαθητών έχει εμβολιαστεί».

«Άλλα ουσιαστικά μέτρα υγειονομικής προστασίας δεν υπάρχουν. Ούτε αξιόπιστος μηχανισμός ιχνηλάτησης, ούτε επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας, ούτε -φυσικά- αραίωση των μαθητών. Θυμίζουμε ότι η Επιτροπή Ειδικών είχε προτείνει ως βασικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας στα σχολεία, τη μείωση του αριθμού των μαθητών - κάτι που αρνήθηκε η κυβέρνηση με επακόλουθο να μείνουν τα σχολεία κλειστά για το μεγαλύτερο διάστημα στην Ευρώπη», καταγγέλλουν και καλούν το υπουργείο Παιδείας «για πολλοστή φορά, έστω και την ύστατη στιγμή, να δείξει ότι κατανοεί τις συνθήκες και αντιλαμβάνεται τις ευθύνες του έναντι των μαθητών και εκπαιδευτικών, που έχουν μείνει μακριά από τα σχολεία τους σχεδόν επί ενάμιση χρόνο». «Καλούμε επίσης τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων να συγκαλέσουν κοινή συνεδρίαση με τη συμμετοχή των Εμπειρογνωμόνων, παρότι το αρνείται η κυβέρνηση», καταλήγουν.

