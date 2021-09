Πολιτική

Μηταράκης: Μόρια κι Έβρος έδειξαν ότι μπορούμε να διαχειριστούμε έκτακτες καταστάσεις

«Η Μόρια, όπως και η κρίση στον Έβρο, έδειξαν ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιο ακραίες συνθήκες και να διαχειριστούμε έκτακτες καταστάσεις με επιτυχία», αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε δήλωσή του για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την καταστροφική πυρκαγιά στη Μόρια.

«Ένα χρόνο πριν, στη Μόρια αποφεύχθηκε μία ανθρωπιστική κρίση. Η πυρκαγιά απείλησε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Περισσότεροι από 10.000 άνδρες, γυναίκες, παιδιά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Μαυροβούνι. Σε εξαιρετικά δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, φτιάξαμε ένα προσωρινό ΚΥΤ», υπενθυμίζει ο υπουργός.

Το κέντρο υποδοχής στο Μαυροβούνι «ήταν μία λύση έκτακτης ανάγκης. Με έργα και παρεμβάσεις που διαρκούν ως και σήμερα, βελτιώσαμε κατά πολύ τις συνθήκες διαβίωσης», διευκρινίζει ο κ. Μηταράκης και προσθέτει ότι σήμερα στο ΚΥΤ ζουν 3.338 αιτούντες άσυλο και ότι «για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο αριθμός των διαμενόντων, σε όλα τα νησιά, έπεσε κάτω από 5.000».

Αναφερόμενος στην πανδημία του κορονοϊού, ο υπουργός Μετανάστευσης σημειώνει ότι «το Μαυροβούνι δεν έγινε ποτέ "βόμβα" για τη δημόσια υγεία όπως κάποιοι προέβλεπαν. Καμία δομή φιλοξενίας στην Ελλάδα δεν συνέβαλε στην αύξηση των κρουσμάτων Covid 19, ενώ εξελίσσεται ομαλά, σε όλη την Ελλάδα, ο εμβολιασμός στις δομές».

Αφού υπενθυμίζει ότι σε λίγες μέρες η Σάμος θα έχει «τη δική της, σύγχρονη, κλειστή ελεγχόμενη δομή. Με σύγχρονα μέτρα ασφαλείας και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης», ο κ. Μηταράκης καταλήγει αναφέροντας: «Ανακτήσαμε τον έλεγχο, μειώσαμε τις ροές, μειώσαμε τους διαμένοντες, μειώσαμε τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μετανάστευση μετατρέψαμε μία ανεξέλεγκτη κρίση σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Η Μόρια, όπως και η κρίση στον Έβρο, έδειξαν ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιο ακραίες συνθήκες και να διαχειριστούμε έκτακτες καταστάσεις με επιτυχία».

