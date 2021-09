Πολιτική

ΜέΡΑ25 – ΔΕΘ: κάλεσμα στη διαδήλωση ενάντια στην κυβερνητική πολιτική!

Με το σύνθημα «η ρήξη είναι η μόνη απάντηση στην κρίση», το ΜέΡΑ25 καλεί σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις την 11η Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το ΜέΡΑ25, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι, «στη φετινή ΔΕΘ η Μητσοτάκης Α.Ε. θα μας σερβίρει την Οικονομία της Καταστροφής ως το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» και συνεχίζει:

Καταστροφής του Περιβάλλοντος, με τα καμένα δάση να δίνονται βορά στους « Ολιγάρχες Χωρίς Σύνορα » να φυτεύουν ανενόχλητοι τις ανεμογεννήτριες τους και να τα «αναδασώνουν» με τα μεταλλαγμένα δενδρύλλια των πολυεθνικών, με τις εξορύξεις, είτε μιλάμε για θάλασσα, είτε για τη στεριά (βλ. Σκουριές), με τους χτισμένους αιγιαλούς, με το νέο σχέδιο νόμου για τους «στρατηγικούς επενδυτές».

, κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των funds. Καταστροφής της Παιδείας με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) που σπρώχνει τα παιδιά μας στα Ιδιωτικά Κολλέγια των ολιγαρχών.

(ΕΒΕ) που σπρώχνει τα παιδιά μας στα Ιδιωτικά Κολλέγια των ολιγαρχών. Καταστροφής του συνταξιοδοτικού και της μετατροπής του σε ασφαλιστικό-καζίνο. Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης θα μετατραπούν σε καταθέσεις των Ολιγαρχών στα νησιά Κέυμαν και την Ελβετία, ενώ οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με ρεπό.

Θα τους αφήσουμε;

Για το ΜέΡΑ25 η απάντηση είναι ένα βροντερό ΟΧΙ, σε αντίθεση με όλα τα μνημονιακά κόμματα. Γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην παρουσία μας φέτος στη ΔΕΘ σε όλα τα επίπεδα.

Πέρα από την περιοδεία του Γραμματέα και της Κ.Ο. μας, θα έχουμε και κινηματική παρουσία-συμμετοχή στη διαδήλωση της 11ης Σεπτεμβρίου ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Με τα πανό μας, τα συνθήματά μας, τις σημαίες μας. Θέλουμε να είναι μια συνάντηση συνοδοιπόρων/ισσών από πολλά μέρη της Ελλάδας που – πέρα από το πολιτικό μήνυμα που θα περάσει – θα τονώσει την συντροφικότητα και την διαδικασία πολιτικής ομογενοποίησης, που ξεκίνησε από το επιτυχημένο πρώτο μέρος του Συνεδρίου.

Όλες και όλοι στην πορεία της 11ης Σεπτεμβρίου, στις 5μμ, στην Πλατεία Συντριβανίου. Η ρήξη είναι η μόνη απάντηση στην κρίση!

