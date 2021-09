Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός είχε ζητήσει να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με βραχιολάκι. Το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.



Την παραμονή στη φυλακή του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη που κρατείται προσωρινά για τρεις σοβαρές υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά συναδέλφων του διατάσσει, με βούλευμα του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που έκρινε την αίτηση του κατηγορούμενου για έξοδο του από την φυλακή.

Με ανάλογη εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές του Συμβουλίου αρνήθηκαν την αίτηση του διακεκριμένου σε κωμικούς ρόλους ηθοποιού για αντικατάσταση τής προσωρινής του κράτησης, την οποία ο καλλιτέχνης είχε υποβάλει δέκα ημέρες μετά την απολογία του που κατέληξε σε ένταλμα κράτησης, στα τέλη Ιουλίου.

Το Συμβούλιο απάντησε "όχι" στον κατηγορούμενο για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, που κρατείται στις φυλακές Τρίπολης, ο οποίος ζητούσε να αποφυλακιστεί με όρους προτείνοντας να τεθεί σε παρακολούθηση αποδεχόμενος, εφόσον αποφασιζόταν, να φορά το αποκαλούμενο "βραχιολάκι".

Οι δικαστές, σύμφωνα με πληροφορίες, συνυπολόγισαν για την απόφαση τους ότι οι καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη αναφέρονται και σε περιστατικά που φέρονται να τελέστηκαν στο σπίτι τού κατηγορούμενου και έτσι θεωρούν πως ο καλλιτέχνης δύναται να τελέσει νέα αδικήματα.

Κατά την κρίση του Συμβουλίου, υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής του ηθοποιού και παραμένει ύποπτος τέλεσης νέων αξιοποίνων πράξεων με βάση τα δεδομένα που αξιολογήθηκαν από την Ανακρίτρια και τον Εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκιση του. Επιπλέον, οι δικαστές απορρίπτουν τη θέση του ηθοποιού ότι οι παθούσες επιδιώκουν δημοσιότηταμέσω των καταγγελιών τους, καθώς καμίας, όπως δέχεται το βούλευμα, το όνομα δεν έγινε γνωστό μέσω της υπόθεσης. Τέλος, δέχονται πως δεν συντρέχουν λόγοι υγείας για την έξοδο από την φυλακή τού κατηγορουμένου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βερόνικα και Άλεξ Αντετοκούνμπο: Έλληνες πολίτες και επίσημα

Φθιώτιδα: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Κύπρος: Αποσύρεται σχολικό βιβλίο που εκθειάζει τον Κεμάλ