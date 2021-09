Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα – Παπαευαγγέλου: Η ενημέρωση για τον κορονοϊό

Ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.170, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα στην χώρα , ενώ εκατοντάδες είναι και αυτή την εβομάδα τα κρούσματα με τις μεταλλάξεις σε αρκετές περιοχές.





