Υγεία - Περιβάλλον

Σχολεία - Παπαευαγγέλου: Με self test και μάσκα ο έλεγχος του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαφής σταθεροποίηση της πανδημίας τις τελευταίες 15 ημέρες, αλλά παραμένει αυξημένος ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων.



Στη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας covid-19, παραβρέθηκε και η νέα αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Ευχαρίστησε τους συναδέλφους της επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν εδώ και 1,5 χρόνο την πανδημία, η οποία όπως είπε συνεχίζει να καλπάζει και όλοι θα πρέπει να εμβολιαστούμε.

Σαφή σταθεροποίηση της πανδημίας και ύφεση όσον αφορά τα νέα κρούσματα καταγράφεται τις τελευταίες 15 ημέρες, αλλά παραμένει αυξημένος ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων, τόνισε η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου.

Η ίδια είπε ότι τα self test συμβάλουν στο να εντοπιστούν το 30% των νέων κρουσμάτων και προσέθεσε ότι η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 35 έτη με σταθερή αύξηση των νέων κρουσμάτων στους άνω των 65 ετών. Το θετικό όπως είπε είναι ότι δεν αποτυπώνεται αύξηση των νέων κρουσμάτων στις μεγάλες πόλεις.

Σταθερός όπως είπε είναι και ο αριθμός των νέων εισαγωγών στις ΜΕΘ.

Αναφερόμενη στα παιδιά είπε ότι είναι αναμενόμενη η αύξηση των κρουσμάτων με το άνοιγμα των σχολείων. Είναι θετικό όπως τόνισε το γεγονός ότι 1 στα 4 παιδιά Λυκείου έχει εμβολιαστεί με μια δόση εμβολίου. Στόχος στα σχολεία είναι να γίνει η παρακολούθηση των μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν έχουν εμβολιαστεί με 2 τεστ κάθε εβδομάδα. Τα τμήματα που θα έχουν κρούσμα δεν θα κλείνουν, αλλά θα ελέγχονται οι συμμαθητές τους και θα απομονώνονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μίκης Θεοδωράκης στην “αγκαλιά” της κρητικής γης

Βερόνικα και Άλεξ Αντετοκούνμπο: Έλληνες πολίτες και επίσημα

Ινδία: Φονική σύγκρουση πλοίων (βίντεο)