Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Οι φωτογραφίες από το χειρουργείο μετά την επίθεση με το βιτριόλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες!



Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε στην Καλλιθέα από μια 35χρονη, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία μέχρι και σήμερα συνεχίζει να ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου πήρε την απόφαση να δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από το χειρουργείο που έκανε μετά την επίθεση.

«Ξέρω πως πολλοί δεν κατανοούν… δεν αντιλαμβάνονται… πόσο πόνο, πόση αδικία και πόση απόγνωση κρύβει αυτή η φωτογραφία. Είναι μόνο μια ένδειξη… από το πρώτο μου χειρουργείο. Θα ακολουθήσουν δεκάδες. Όχι για να γίνω όμορφη γυναίκα, μόνο για να είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Ποια δικαιοσύνη το αποκαθιστά αυτό; 15/9», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Δείτε την ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου – Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paliospirou Joanna (@paliospirou.joanna)

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Κορονοϊός – ΣΥΡΙΖΑ: Τα σχολεία “ανοχύρωτα” με ευθύνη της κυβέρνησης

Βερόνικα και Άλεξ Αντετοκούνμπο: Έλληνες πολίτες και επίσημα