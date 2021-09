Πολιτισμός

Νταλάρας στον ΑΝΤ1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας λαϊκός ήρωας (βίντεο)

Φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για τον Μίκη Θεοδωράκη, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.



"Σε αυτό το φέρετρο, όπως έγινε πριν από 80 χρόνια, με τον Κωστή Παλαμά ακουμπάει η πατρίδα μας και πάλι". Με αυτά τα λόγια, φανερά συγκινημένος και με έναν κόμπο στο λαιμό, μίλησε ο Γιώργος Νταλάρας για τον Μίκη Θεοδωράκη, στην Ρίτσα Μπιζόγλη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 που μεταδόθηκε ζωντανά από τα Χανιά.

Ερώτηση: Τι κρατάτε στην καρδιά σας από τον σπουδαίο δημιουργό;

"Όλα, τα πάντα. Το ένστικτό μου μου λέει ότι δεν είναι ώρα για λόγια με κόπο σας μιλάω. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να το αποφύγω. Ως φίλος ως συνεργάτης καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να το αποφύγω. Το σημαντικό όμως το λέει απόψε, χτες και προχτές ο ελληνικός λαός και όχι μόνο αυτός. Θα δείτε μέσα σε αυτές τις ουρές ανθρώπων ανθρώπους από άλλες εθνικότητες και άλλες θρησκείες που αναγνωρίζουν έναν λαϊκό ήρωα παγκοσμίου εμβελείας. Σε αυτό το φέρετρο όπως έγινε πριν από 80 χρόνια ακουμπάει η πατρίδα μας πάλι, όπως έγινε με τον Παλαμά. Κανονικά θα έπρεπε να σιωπήσουμε όλοι και να στραφούμε σε μια ενδοσκόπηση και μία περίσκεψη. Μας δίνει άλλο ένα δώρο με την αναχώρησή του ο Μίκης. Ξανακούγονται αυτές τις μέρες παντού από αυτοκίνητα από παράθυρα από τηλεοράσεις από αυτοκίνητα τα τραγούδια του. Αλλά ο Θεοδωράκης δεν έγραφε μόνο τραγούδια. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ήρωας, ένας λαϊκός ήρωας αν και ίδιος δεν δέχθηκε ποτέ την έννοια του ήρωα, γιατί πίστευε ότι οι ήρωες πεθαίνουν νέοι, εγώ απλά πιστεύω ότι οι ήρωες είναι άτυχοι άνθρωποι. Ο Θεοδωράκης είχε την τύχη να ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και να μας προμηθεύει με το αστείρευτο πνεύμα του. Το νόημα της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που γι' αυτή πρέπει να τα δίνουμε όλα αλλά με περίσκεψη, με σύνεση και με ευθύνη"



Ερώτηση: Σας νιώθω συναισθηματικά τόσο φορτισμένο στην απώλεια ενός δικού μας προσώπου



"Ο Θεοδωράκης για μένα άλλαξε τη ζωή μου, όπως και σε χιλιάδες ανθρώπους αλλά για τους μουσικούς ήταν πατέρας και αδελφός και δάσκαλος. Δύσκολα βρίσκεις τέτοιες προσωπικότητες. Πιο παλιά διαβάζαμε για τον Ρήγα Φεραίο. Να, μια επανάληψη στη σύγχρονη εποχή."



Ερώτηση: Θέλω να μου πείτε πια μελωδία σας συνοδεύει, αν σας συνοδεύει κάποια μελωδία του

"Χιλιάδες εικόνες, χιλιάδες λέξεις, χιλιάδες εκφράσεις του προσώπου, τα χέρια που πετάνε. Την επιβεβαίωση όταν κάτι το έκανες καλά και το ένιωθε, και το έβαζε σε όλο του το σώμα και σου χάριζε το μεγαλείο της ψυχής του, με ένα βλέμμα με ένα νεύμα του κεφαλιού του."

