Ράλλυ Ακρόπολις: Εντυπωσιακές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας

Η εκκίνηση στον ιστορικό αγώνα δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η πρώτη ειδική διαδρομή στην Πλατεία Συντάγματος, ήταν μοναδική.



Η εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις 2021, στην επιστροφή της θρυλικής διοργάνωσης στην Ελλάδα μετά από οκτώ χρόνια, δόθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «εγκαινιάζοντας» την πρώτη υπερειδική διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

«Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε πίσω το Ράλλυ Ακρόπολις στην πατρίδα μας. Το Ράλλυ Ακρόπολις ήρθε για να μείνει. Βλέπετε και από τη συμμετοχή του κόσμου πόσο οι Έλληνες αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πόσο ταυτισμένοι είναι με το Ράλλυ Ακρόπολις» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν «για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την επιτυχία, τους χορηγούς, τους εθελοντές και προσδοκώ και προσβλέπω σε μια εξαιρετική διοργάνωση.

Το Ράλλυ Ακρόπολις ήρθε για να μείνει και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα της σύνδεσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την οδική ασφάλεια. Χάνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους στην άσφαλτο κάθε χρόνο.

Όπως ξέρετε έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οδική ασφάλεια το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές αυτού του σύνθετου ζητήματος. Άρα, η σύνδεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την οδική ασφάλεια πιστεύω ότι είναι το σωστό μήνυμα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε πέρα από την απόλαυση, τη διασκέδαση που σε όλους μας –που αγαπάμε το αυτοκίνητο- προσφέρει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός».

Το «Ράλλυ των Θεών» μεταδίδεται παγκοσμίως από 65 τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία το «μοιράζουν» σε 155 χώρες και σε 840 εκατομμύρια τηλεθεατές.

