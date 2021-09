Αθλητικά

ΕΠΟ – Super League: μόνο ένας απευθείας υποβιβασμός και φέτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστο πως θα βγαίνει ο πρώτος από το πρωτάθλημα της Super League 2, που θα διεξαχθεί με 36 ομάδες σε 2 ομίλους. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, που συνεδρίασε σήμερα (9/9), ενέκρινε με ψήφους 11-5 την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Super League για τη νέα περίοδο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος διεξαγωγής της Λίγκας θα παραμείνει ως έχει, με μία ομάδα να υποβιβάζεται απευθείας (η 14η), μία να ανεβαίνει (η πρώτη από τη SL2) και να διεξάγεται αγώνας μπαράζ ανόδου/παραμονής μεταξύ του προτελευταίου (13ος) της SL και του δεύτερου της SL2.

Η Super League 2 είχε ζητήσει δύο υποβιβασμούς από την ανώτατη κατηγορία, καθώς από φέτος θα είναι περισσότερες (36) οι ομάδες που θα περιλαμβάνει στους κόλπους της, αλλά η πρότασή της μειοψήφησε.

Ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψει ο πρώτος και ο δεύτερος της Super League 2, αφού το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, θα αποφασιστεί από το συνεταιρισμό.

Τέλος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων εγκρίθηκε η παράταση στην έναρξη του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής, που επαναπροσδιορίστηκε για τις 3 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: δωρεάν αντισύλληψη για νέες γυναίκες

Νταλάρας στον ΑΝΤ1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας λαϊκός ήρωας (βίντεο)

Κορονοϊός: Μίνι lockdown σε Αργολίδα και Ευρυτανία