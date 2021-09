Κοινωνία

Φρατζεσκάκης για Μίκη Θεοδωράκη: Η Κρήτη ήταν παντού αποτυπωμένη στο έργο του

Ο Ματθαίος Φρατζεσκάκης μέλος του Παγκρήτιου Συλλόγου, «Οι φίλοι του Μική Θεοδωράκη», μίλησε στον ΑΝΤ1 για την τελευταία επιθυμία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.



«Δύσκολη χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα» ο Ματθαίος Φρατζεσκάκης μέλος του Παγκρήτιου Συλλόγου, «Οι φίλοι του Μική Θεοδωράκη», ο οποίος μίλησε στην Ρίτσα Μπιζόγλη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, που μεταδόθηκε ζωντανά από τα Χανιά, όπου και τελέστηκε η κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη.

«Είχαμε την ευθύνη για την πάνω στην τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Παγκρήτιος Σύλλογος «Φίλοι του Μίκη Θεοδωράκη» είχε την ευθύνη για να εκπληρώσει την επιθυμία για το τελευταίο ταξίδι του Μίκη Θεοδωράκη», είπε ο κ. Φρατζεσκάκης και πρόσθεσε: «Ο Δήμος Χανίων σε μια αγαστή συνεργασία έφερε σε πέρας με τον καλύτερο τρόπο αυτή την επιθυμία, όπως την είχε περιγράψει, την είχε σκιαγραφήσει ο Μίκης Θεοδωράκης».

Παράλληλα, ο κ. Φερατζεσκάκης, σημείωσε ότι «τα Χανιά την σημερινή ημέρα μέσα από τις τελετές που έγιναν απέδειξαν ότι ήταν έτοιμα να υποδεχτούν τον Μίκη Θεοδωράκη σε αυτή την Γη που ήθελε να είναι η τελευταία του κατοικία».

Η σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με την Κρήτη, όπως αποτυπώνεται και στο βιβλίο που έχει εκδώσει ο κ. Φρατζεσκάκης, «ήταν η σχέση ενός ανθρώπου, όπου αν κάποιος διαβάσει τα κείμενά του ή όποιος ακούσει τις μουσικές του, λίγο διευρυμένα, θα δει ότι η Κρήτη υπήρχε παντού», σημειώνει .

