Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι Υγειονομικοί - Γκάγκα: Πάνω από 5000 πιστοποιητικά αναστολής καθηκόντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις καταγγελίες σχετικά με πλαστά πιστοποιητικά και τους υγειονομικούς που εμπλέκονται.



Στη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας covid-19, παραβρέθηκε και η νέα αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Ευχαρίστησε τους συναδέλφους της επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν εδώ και 1,5 χρόνο την πανδημία, η οποία όπως είπε συνεχίζει να καλπάζει και όλοι θα πρέπει να εμβολιαστούμε.

Η Μίνα Γκάγκα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την ενημέρωση για την πανδημία, ανέφερε πως όπου υπάρχουν καταγγελίες για παράνομα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης επεμβαίνουμε άμεσα και γίνεται έλεγχος. Πρόσθεσε ότι τα περιστατικά με πλαστό πιστοποιητικό που έχουν αποδειχθεί, μέχρι τώρα, είναι λίγα. Ξεκαθάρισε ότι οι υγειονομικοί που εμπλέκονται θα απομακρύνονται από την εργασία και θα ακολουθούνται όλες οι διοικητικές και νομικές κυρώσεις. "Είναι πολύ σημαντικό η εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Δεν είναι δυνατόν να παραβλέπουν τους νόμους και να κινδυνεύουν άνθρωποι", υπογράμμισε.

Σχετικά με τα πιστοποιητικά αναστολής καθηκόντων που έχουν επιδοθεί σε ανεμβολίαστους επαγγελματίες υγείας η κ. Γκάγκα είπε ότι είναι 5.305 στο σύνολο των εργαζομένων στην Υγεία, δηλαδή ποσοστό 5,8% του συνόλου.

Στα νοσοκομεία οι γιατροί ήταν το 2,1%, 547 σε σύνολο 21.000, το νοσηλευτικό ήταν 2.700 σε σύνολο 40.000 και το διοικητικό 879 εργαζόμενοι σε σύνολο 12.000. "Τα ποσοστά αυτά δεν είναι πολύ μεγάλα και τα προβλήματα που προκύπτουν μπορούν να λυθούν και όπου χρειαστεί γίνονται με μετακινήσεις προσωπικού". Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί νέες θέσεις γιατρών και θα προσληφθεί και επικουρικό προσωπικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Νταλάρας στον ΑΝΤ1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας λαϊκός ήρωας (βίντεο)

Ο Μίκης Θεοδωράκης στην “αγκαλιά” της κρητικής γης

Βερόνικα και Άλεξ Αντετοκούνμπο: Έλληνες πολίτες και επίσημα