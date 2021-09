Life

ΑΝΤ1: Η παρουσίαση του νέου προγράμματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για άλλη μια τηλεοπτική χρονιά, οι τρεις άξονες του προγράμματος του ΑΝΤ1 είναι η αντικειμενική Ενημέρωση, η ποιοτική Μυθοπλασία και η διεθνών προδιαγραφών Ψυχαγωγία.

Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, ο ΑΝΤ1 υποδέχθηκε διαδικτυακά τους εκπροσώπους του Τύπου στην παρουσίαση του τηλεοπτικού του προγράμματος για τη σεζόν 2021-2022.

Για άλλη μια τηλεοπτική χρονιά, οι τρεις άξονες του προγράμματος του ΑΝΤ1 είναι η αντικειμενική Ενημέρωση, η ποιοτική Μυθοπλασία και η διεθνών προδιαγραφών Ψυχαγωγία.

Μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η παρουσίαση προγράμματος ξεκίνησε με την ομιλία της Στέλλας Λίτου, Γενικής Διευθύντριας του ANT1 TV.

Τη σκυτάλη πήρε ο Τζώρτζης Ποφάντης, Γενικός Διευθυντής Προγράμματος ANT1 TV, ο οποίος παρουσίασε όλο το πρόγραμμα του ANT1 για τη σεζόν 2021-2022, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια του καναλιού.

Στη συνέχεια, ο κ. Ποφάντης είχε online συζήτηση με τους εκπροσώπους των media.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να θέτει υψηλούς στόχους, να πρωταγωνιστεί με έμπνευση και σύγχρονη ματιά, να καινοτομεί και να οδηγεί τις εξελίξεις στον τηλεοπτικό χώρο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης προγράμματος για τη νέα σεζόν 2021-2022, η κα. Στέλλα Λίτου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Και αυτή τη σεζόν το υψηλής τεχνογνωσίας δυναμικό του ΑΝΤ1 συνεχίζει να δουλεύει σκληρά, με δημιουργικότητα, ομαδικότητα και συνέπεια, υπηρετώντας το όραμα του Ομίλου: να προσφέρει στους τηλεθεατές ένα ποιοτικό, εμπορικό και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Η ηγετική θέση του ΑΝΤ1 στο μιντιακό τοπίο, εντός και εκτός συνόρων, αποτελεί την πυξίδα για τον δρόμο που έχουμε χαράξει και γι’ αυτή την τηλεοπτική σεζόν, επενδύοντας σε format που έχουν σημειώσει παγκόσμια επιτυχία, αλλά και σε σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς. Ο στόχος μας και για αυτή τη χρονιά είναι ένας: η επιτυχία. Η επιτυχία που βασίζεται σε ένα καλά σχεδιασμένο καινοτόμο πρόγραμμα με σεβασμό στον τηλεθεατή και στις ανάγκες του. Η τηλεόραση είναι μαραθώνιος, και ο ΑΝΤ1 έχει αποδείξει αυτά τα 31 χρόνια που είναι δίπλα στον τηλεθεατή, ότι είναι ένας κορυφαίος δρομέας μεγάλων αποστάσεων που έχει την αντοχή και τη στρατηγική να κόβει πρώτος το νήμα».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης για τη νέα σεζόν 2021-2022, ο κ. Τζώρτζης Ποφάντης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η επιμονή μας στη συνέπεια όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και των συντελεστών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις παραγωγές μας, πιστεύουμε ότι όλο μας το πρόγραμμα, από το πρωί στις 6 με τον Γιώργο Παπαδάκη μέχρι αργά το βράδυ με το late night μας, θα ανταμείψει την πίστη του κόσμου στον ΑΝΤ1 και θα είμαστε άλλη μια φορά στην κορυφή της τηλεθέασης».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2021-2022

Το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 ξεκινά στις 06:00 με τη μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Συνεχίζεται στις 09:50 με «Το Πρωινό» και τους πιο δυνατούς οικοδεσπότες, τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, σε ένα δυναμικό τρίωρο που μας ψυχαγωγεί και μας ενημερώνει.

Στις 13:00, οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 έχουν ραντεβού με το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Σαράφογλου.

Η μεσημεριανή ζώνη ξεκινά στις 14:00 με κλασικές και αγαπημένες κωμωδίες του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια, από τις 13 Σεπτεμβρίου στις 15:00, τη σκυτάλη παίρνει η Ζέτα Μακρυπούλια με το απρόβλεπτο και απολαυστικό «ROUK ZOUK».

Στις 16:00, από τις 13 Σεπτεμβρίου, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή το «Brooklyn Nine-Nine», η ανατρεπτική κωμική σειρά του NBC που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Στις 16:45, ακολουθούν κλασικές και αγαπημένες κωμωδίες του ΑΝΤ1, ενώ λίγο πριν τις 6, στις 17:45, ο εκρηκτικός Μάρκος Σεφερλής με τον ξεχωριστό του τρόπο, φέρνει αντιμέτωπες οικογένειες στο «5Χ5».

Στις 18:50, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ο Νίκος Χατζηνικολάου και το δημοσιογραφικό επιτελείο του ΑΝΤ1 υπόσχονται ενημέρωση χωρίς ακρότητες, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα της πληροφόρησης.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, η prime time ζώνη ξεκινά, στις 20:00, με την αγαπημένη καθημερινή δραματική σειρά «Ήλιος» που έρχεται για 2η χρονιά με καταιγιστικό σενάριο, ξεχωριστή σκηνοθεσία και δυνατό καστ.

Στις 21:00, ακολουθεί ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, το «Game of Chefs» με τους σεφ Άγγελο Λάντο, Βασίλη Μουρατίδη και Άνταμ Κοντοβά να είναι έτοιμοι για την πιο «καυτή μάχη». Παρουσιάζει η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Στις 22:00, θα ξεδιπλώνεται ο πολυαναμενόμενος Γ’ κύκλος των «Άγριων Μελισσών», της σειράς των δυνατών συγκινήσεων και των καθηλωτικών ερμηνειών, που έφερε και πάλι την ελληνική Μυθοπλασία σε πρώτο πλάνο.

Δευτέρα έως και Τετάρτη στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα φιλοξενεί και πάλι τους ξεχωριστούς καλεσμένους του στο «The 2Night Show».

Πρόσωπα αγαπητά σε όλους θα υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» ο Νίκος Χατζηνικολάου κάθε Πέμπτη στις 23:30.

Πεντάωρη ενημέρωση με άποψη, το πρωί του Σαββατοκύριακου, από τους «Πρωινούς Τύπους» με την παρέα τους να ενισχύεται με νέα πρόσωπα. Από τις 07:00 έως τις 09:50 στις επάλξεις ο Νίκος Ρογκάκος, ο Παναγιώτης Στάθης και η Ηρώ Ράντου, ενώ από τις 09:50 έως και τις 12:00 τη σκυτάλη παίρνουν η Ντόρα Κουτροκόη και ο Αντώνης Φουρλής.

Στις 12:00 ακολουθούν ιατρικές συμβουλές, και όχι μόνο, στο «Υγεία Πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Σταθερή αξία και στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 είναι παλιές και νέες ελληνικές ταινίες. Το κανάλι εξασφάλισε, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα Α’ τηλεοπτικής προβολής των ταινιών «Ο άνθρωπος του Θεού» και «Σμύρνη μου αγαπημένη». Επίσης, σε συνεργασία με κινηματογραφικούς κολοσσούς του Hollywood, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν και σημαντικές ξένες ταινίες.

Στο πρόγραμμα του σταθμού, συνεχίζουν οι εκπομπές έρευνας «Special Report», αλλά και οι εκπομπές του «VICE».

Στον ΑΝΤ1 έρχονται, επίσης, το εντυπωσιακό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» και το εκρηκτικό talent show, «Ελλάδα έχεις Ταλέντο».

Από το 2022, η μυθοπλασία του καναλιού ενισχύεται με τις σειρές «Mαμα…τσίτα», διά χειρός Μάρκου Σεφερλή, με το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ «42? C», παραγωγής COSMOTE TV, ενώ έχει μπει σε προ-παραγωγή η νέα δραματική σειρά εποχής «Ντέρτι», που υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης.

Στην ψυχαγωγία του ΑΝΤ1, από το 2022, θα ενταχθούν «Η Φάρμα», το «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!», «Shark Tank», «Married at first sight», αλλά και το «Ninja Warrior».

Τέλος, τον χειμώνα του 2022, ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το ΜΟΥΝΤΙΑΛ, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Το κανάλι εξασφάλισε αποκλειστικά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, για την Ελλάδα, και οι λάτρεις του βασιλιά των σπορ θα απολαύσουν εδώ όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ!

Δεν βλέπουμε την ώρα να σας ξαναδούμε!

#Ant1tv





Ειδήσεις σήμερα:

Νταλάρας στον ΑΝΤ1: Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας λαϊκός ήρωας (βίντεο)

Ο Μίκης Θεοδωράκης στην “αγκαλιά” της κρητικής γης

ΕΠΟ – Super League: μόνο ένας απευθείας υποβιβασμός και φέτος