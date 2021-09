Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρονάλντο: δεν επέστρεψα για διακοπές

Σάλπισμα για νέες κατακτήσεις τίτλων από τον Πορτογάλο, μετά την επίσημη παρουσίαση του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασε κι επίσημα τον Κριστιάνο Ρονάλντο την Πέμπτη (09/09) μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο που τον δείχνει να «πατάει» στο «Ολντ Τράφορντ» και ο CR7 έδειξε πως έχει πάρει πολύ σοβαρά κι αυτή τη νέα «αποστολή» στην καριέρα του.

«Δεν είμαι εδώ για... διακοπές. Όπως σας είπα, πριν ήταν καλά, κέρδιζα σημαντικά πράγματα και φορούσα τη φανέλα πριν από πολλά χρόνια, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω ξανά. Είμαστε ικανοί, εγώ και οι συμπαίκτες μου», τόνισε ο 36χρονος Πορτογάλος σούπερ-σταρ και πρόσθεσε.

«Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Είναι μια καλή ευκαιρία για μένα, για τους οπαδούς, για το σύλλογο, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Είμαι έτοιμος και πιστεύω ότι θα βρίσκομαι σε απίστευτο επίπεδο για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια».

