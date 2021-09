Κοινωνία

Σπείρα πουλούσε “μαϊμού” προϊόντα σε Ελλάδα και Κύπρο (βίντεο)

Συνολικά διακινήθηκαν πάνω από 17.500 αποστολές εμπορευμάτων, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ.



Aπό τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία διακινούσε απομιμητικά προιόντα μέσω διαδικτύου, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί Σημάτων.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τις αρχές του 2017 δημιούργησαν και διαχειρίζονταν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία καταχωρούσαν σε ανύπαρκτα άτομα και στη συνέχεια πωλούσαν απομιμητικά προιόντα επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, σύστηναν εικονικές εταιρείες στη χώρα μας και στη Βουλγαρία και προμηθεύονταν προϊόντα από εμπόρους ειδών ένδυσης και υπόδησης στην Τουρκία. Η αποστολή των παραγγελιών γινόταν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με αποστολείς ανύπαρκτα πρόσωπα και χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε μετρητά ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, από τους οποίους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, προέβαιναν άμεσα στην ανάληψη των χρηματικών ποσών, από διάφορα ΑΤΜ στην Αττική.

Όταν η δράση τους γινόταν αντιληπτή από τους καταναλωτές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους:

«κατέβαζαν» τις ιστοσελίδες και τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας νέα προφίλ,

άλλαζαν τηλεφωνική σύνδεση και

χρησιμοποιούσαν άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Συνολικά, στο υπό έρευνα διάστημα, διακινήθηκαν πάνω από 17.500 αποστολές εμπορευμάτων, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, σε Αττική και Λάρισα, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκη, μεταφορικές εταιρείες, εταιρεία ταχυμεταφορών και κατάστημα εμπορίας ειδών ένδυσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.417 τεμάχια απομιμητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης,

84 πακέτα-δέματα εταιρειών ταχυμεταφορών με απομιμητικά προϊόντα,

2 ηλεκτρονικές ταμπλέτες και 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

12 κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

11 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων,

3.780 ευρώ,

2 δελτία ταυτότητας και 2 σφραγίδες,

διάφορα έγγραφα, σημειώσεις και αποκόμματα αποστολών.

Τα απομιμητικά προϊόντα θα καταστραφούν σε εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων, τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση και το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. καθώς και οι αρμόδιες Αρχές στο εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

