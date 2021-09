Κόσμος

ΗΠΑ – αμβλώσεις: σάλος με νόμο της πολιτείας του Τέξας που ουσιαστικά τις απαγορεύει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σχετικός νόμος δεν κάνει εξαιρέσεις, ούτε καν σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Αντιτίθενται Μπάιντεν και Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσέφυγε σήμερα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο κατά του νόμου που εγκρίθηκε στο Τέξας για τις αμβλώσεις, μετά την υπόσχεση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να αντιταχθεί στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας που καθιστά σχεδόν απαγορευτική την άμβλωση στην Πολιτεία αυτήν. Οι λεπτομέρειες της προσφυγής δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες στο σύστημα του δικαστηρίου.

Την περασμένη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να αναστείλει την ισχύ του νόμου που απαγορεύει την άμβλωση μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης, δηλαδή προτού καν πολλές γυναίκες καταλάβουν ότι εγκυμονούν. Αυτή η απόφαση συνιστά μεγάλη νίκη για τους πολέμιους της άμβλωσης, που θέλουν να την απαγορεύσουν τελείως. Να σημειωθεί ότι δεν είχε επιβληθεί ποτέ τέτοια απαγόρευση σε οποιαδήποτε αμερικανική Πολιτεία από το 1973, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε στην υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ, καθιστώντας συνταγματικό δικαίωμα την πρόσβαση σε τέτοιες επεμβάσεις.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε ότι ο νόμος του Τέξας θα μπορούσε να προκαλέσει «αντισυνταγματικό χάος» επειδή εναπόκειται στους ιδιώτες πολίτες να τον εφαρμόσουν, υποβάλλοντας μηνύσεις σε όποιον βοηθήσει μια γυναίκα να κάνει άμβλωση μετά την 6η εβδομάδα – είτε αυτός είναι ο γιατρός που θα κάνει την επέμβαση είτε ο οδηγός που θα την μεταφέρει στην κλινική. Οι μηνυτές θα λαμβάνουν αμοιβή ύψους τουλάχιστον 10.000 δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος δεν κάνει καμία εξαίρεση για περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, αλλά μόνο ορισμένες, περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις που αφορούν την υγεία της μητέρας. Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ υπερασπίστηκε αυτήν την εβδομάδα τον νόμο λέγοντας ότι η Πολιτεία «θα εξαλείψει όλους τους βιαστές».

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι οι αμβλώσεις θα πρέπει να είναι νόμιμες στις ΗΠΑ. Περίπου το 52% απάντησαν ότι θα πρέπει να είναι νόμιμη η άμβλωση στις περισσότερες ή σε όλες τις περιπτώσεις ενώ το 36% θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι παράνομες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών: Έπαιρναν έως και 10.000 ευρώ για να τους μεταφέρουν

Θεσσαλονίκη: πτώμα άντρα έξω από παράπηγμα

Μαγιορκίνης για κορονοϊό: πότε περιμένουμε αύξηση της μεταδοτικότητας