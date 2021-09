Κόσμος

ΗΠΑ - Οχάιο: πυροβολισμοί σε αεροπορική βάση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην βάση, όταν άνδρας άνοιξε πυρ. Αποκλείστηκε η περιοχή.

Η βάση Ράιτ-Πάτερσον της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στην πολιτεία Οχάιο, έχει τεθεί σε lockdown καθώς κάποιος άνοιξε πυρ μέσα στις εγκαταστάσεις της, ενημέρωσε η 88η Πτέρυγα αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας).

«Περί τις 21:25», αναφέρθηκε ότι «κάποιος άνοιξε πυρ μέσα στο National Air and Space Intelligence Center», μέρος της βάσης, ανέφερε η στρατιωτική μονάδα μέσω Twitter

At approximately 9:25pm, emergency responders responded to a report of an active shooter in the National Air and Space Intelligence Center in Area A at WPAFB. Security Forces are currently sweeping the building. The base is on lockdown. More info to be provided when available. — 88th Air Base Wing (@WrightPattAFB) September 10, 2021

«Οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν το κτίριο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η βάση έχει αποκλειστεί.

Can here it from my apartment pic.twitter.com/lC5yo7qfWz — K1TKATT_Tv (@K1TTKATT) September 10, 2021

We understand there are concerns and questions. Our first priority is to protect our people. All of our military and civilian employees are trained to quickly assess the situation and take appropriate action. — 88th Air Base Wing (@WrightPattAFB) September 10, 2021