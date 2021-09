Κοινωνία

Missing Alert - Χαϊδάρι: 22χρονη εξαφανίστηκε για τρίτη φορά

Νέο “συναγερμό” σήμανε το “Χαμόγελο του Παιδιού“, καθώς όπως αναφέρει, η ζωή της κοπέλας είναι σε κίνδυνο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση απο "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 9/9/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου, η Τσιάμη Ευαγγελία, 22 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Τσιάμη έχει ύψος 1,70 μ., έχει 60 κιλά βάρος, έχει κοντά ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Φορούσε κολάν πολύχρωμο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ".

Η κοπέλα είχε εξαφανιστεί ξανά τον Αύγουστο του 2021 και μάλιστα όχι μία αλλά δύο φορές, καθώς τα ίχνη της είχαν χαθεί ξανά μόλις λίγες ώρες αφού τυχαία είχε εντοπιστέι την πρώτη φορά και είχε νοσηλευθεί στο Τζάνειο.