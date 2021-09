Αθλητικά

Diamond League - Στεφανίδη: Δεύτερη στην Ζυρίχη

Για ακόμη μια φορά, η αθλήτρια μας βρέθηκε στο βάθρο, κλείνοντας ακόμη μια δύσκολη σεζόν.

Η Κατερίνα Στεφανίδη βρέθηκε για μια ακόμη φορά ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες και διεκδίκησε μέχρι τέλους έναν σπουδαίο τίτλο.

Η 4η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη με άλμα στα 4,77μ. πίσω από την Αντζέλικα Σιντόροβα που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, αφού ξεπέρασε τα 5,01 μέτρα. Η αθλήτρια του Μίτσελ Κριερ μετά τα 4,77μ. έκανε ένα άκυρο άλμα στα 4,84μ., κι έπειτα συνέχισε στα 4,91μ., δεδομένο του ότι η Σιντόροβα είχε υπερβεί με την πρώτη τα 4,84 μέτρα.

Η Ελληνίδα ξεκίνησε τον αγώνα της με έγκυρο άλμα στα 4,47μ., πέρασε με την δεύτερη τα 4,57 μ. και με την πρώτη τα 4,77 μέτρα. Με τον τρόπο αυτό η Ελληνίδα έκλεισε μια δύσκολη σεζόν, στη διάρκεια της οποίας ξεπέρασε τρεις φορές τα 4,80 μ., ήταν τέταρτη στους Ολυμπιακούς και σήμερα δεύτερη στον τελικό του Diamond League και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την αγωνιστική της αξία.

Η αθλήτρια θα επιστρέψει για λίγες ημέρες στην Ελλάδα κι έπειτα θα ταξιδέψει για την Αμερική, όπου θα διαμείνει τους επόμενους μήνες προκειμένου να προετοιμαστεί για την επόμενη απαιτητική χρονιά, το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παγκόσμιο κλειστού, Παγκόσμιο ανοιχτού και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Σιντόροβα βρέθηκε σήμερα σε εκπληκτική κατάσταση και κατάφερε να κάνει ό,τι δεν μπόρεσε στο Τόκιο. Η Ρωσίδα κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη σειρά αγώνων και πήρε τη σκυτάλη από την Στεφανίδη, που ήταν η κυρίαρχη στις τέσσερις προηγούμενες. Παράλληλα κατάφερε να ξεπεράσει τα 5,01 μ. και να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της πάνω από τα 5,00 μέτρα. Το προηγούμενό ρεκόρ της αθλήτριας ήταν 4,95 μ., ενώ το 5,01 μ. είναι η κορυφαία επίδοση στον κόσμο και ρεκόρ διοργάνωσης. Η Τίνα Σούτειγ κατέλαβε την τρίτη θέση με 4,67 μ., ενώ δεν κατατάχθηκε η "χρυσή" ολυμπιονίκης Κέιτ Ναζότ, που έκανε τρία άκυρα στα 4,57 μ., ύψος όπου ξεκίνησε τον αγώνα της.

Η Σιντόροβα έγινε η δεύτερη αθλήτρια όλων των εποχών στο αγώνισμα του επί κοντώ, στον ανοιχτό στίβο, πίσω από το 5,06 μ. της Ισινμπάγεβα. Τα 5,00 μ. έχει ξεπεράσει η Τζεν Σουρ με άλμα στα 5,03 μ. στον κλειστό στίβο, αλλά και η Σάντι Μόρις (5,00 μ.) στον ανοιχτό.