Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γώγος: η επιδημία των 18άρηδων έγινε επιδημία των 35άρηδων

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τα παιδιά που νοσούν βαριά, την ανάγκη εμβολιασμού και το ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά τα σχολεία.

«Το άνοιγμα των σχολείων είναι μεγάλο στοίχημα, είναι μεγάλη ανάγκη να γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο για πολλούς λόγους. Αυτό πρέπει να γίνει με μια επιδημία και ένα στέλεχος που έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, που κάνει την επιστροφή πιο δύσκολη», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Χαράλαμπος Γώγος.

Ο Διευθυντής Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής του Metropolitan General, προσέθεσε ότι για αυτό, «τα εργαλεία που έχουμε είναι φυσικά το εμβόλιο και πρέπει να πείσουμε τους γονείς να κάνουν το εμβόλιο στα παιδιά. Το 10% που είναι εμβολιασμένα είναι μικρό ποσοστό, στους φοιτητές μας είναι μεγαλύτερο το ποσοστό και φυσικά έχουμε και το εργαλείο των self test. Πάντα υπάρχει και το όπλο των μέτρων προστασίας, με τα μέσα που διαθέτει και το Κράτος και με την ευθύνη των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών».

«Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και πρέπει να το κερδίσουμε, γιατί ξέρετε, τα στοιχήματα δεν τα κερδίζουμε πάντα», τόνισε ο κ. Γώγος, συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχει οικογένεια, ιδιαίτερα με ανθρώπους ευάλωτους και με υποκείμενα νοσήματα και να έχει μέλη ανεμβολίαστα».

«Βλέπετε ότι η επιδημία των 18άρηδων, τώρα που σταμάτησαν τα γλέντια και οι χαλαρές στιγμές, έχει γίνει επιδημία των 35άρηδων», είπε ο κ. Γώγος, αναφέροντας παράλληλα ότι έχουν αυξηθεί οι βαριά νοσούντες από τον κορονοϊό και οι διασωληνωμένοι

Όπως υπογράμμισε, «μόνο 1 στους 10 που νοσούν σοβαρά είναι εμβολιασμένοι. Πρέπει να πειστούν οι πολίτες για αυτό και να εμβολιαστούν. Πρέπει να πείσουμε και τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά. Υπάρχουν και εμβολιασμένα παιδιά που νοσούν, υπάρχουν και κάποια παιδιά που πεθαίνουν, υπάρχουν και πολλά σύνδρομα που μπορεί να εμφανιστούν».

Προσέθεσε ότι «πρέπει να πειστούμε ότι τα παιδιά μας πρέπει να εμβολιαστούν. Έχουμε πολύ καλές μελέτες, δεν έχουμε ενδείξεις ότι μακροχρόνια το εμβόλιο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αντίθετα έχουμε στοιχεία ότι η νόσηση από κορονοϊό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες».

«Τα παιδιά νοσούν και χωρίς να αρχίσουν τα σχολεία και τώρα που κυκλοφορούν. Το θέμα είναι τι θα γίνει όταν ανοίξουν τα σχολεία; Τα παιδιά θα συγχρωτιστούν μεταξύ τους στο σχολείο και πιθανώς θα μεταδώσουν τον ιό. Αλλά η διαφορά είναι ότι είναι πολύ εύκολη η ιχνηλάτηση τους», ανέφερε.

«Τα συχνά τεστ είναι πολύ σημαντικό να γίνονται και προληπτικά και αφού εντοπιστεί κάποιο κρούσμα, είναι πολύ χρήσιμα», σημείωσε ο Καθηγητής, αναφέροντας πάντως ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και να κλείσουν τα σχολεία, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο και τον δείκτη θετικότητας

«Είναι λογικό και κάποιοι γιατροί να έχουν επιφυλάξεις, αλλά όλοι μας ανήκουμε σε επιστημονικές εταιρείες και όλες οι εταιρείες έχουν ταχθεί υπέρ των εμβολιασμών και στα παιδιά», κατέληξε ο Χαράλαμπος Γώγος.