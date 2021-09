Κοινωνία

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου

Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στην Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η Εθνική έχει κλείσει λόγω σοβαρού τροχαίου κατά το οποίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα.

Από το τροχαίο έχει επηρεαστεί και το ρεύμα εξόδου της Αθηνών – Κορίνθου με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

