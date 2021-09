Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Πρόστιμα - φωτιά για μάσκες σε ταξιδιώτες

Διπλασιάζονται τα πρόστιμα για τους παραβάτες που εντοπίζονται να μη φορούν μάσκες.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) στις ΗΠΑ διπλασιάζει από σήμερα, τα πρόστιμα για τους παραβάτες που εντοπίζονται για πρώτη φορά να μη φορούν μάσκες. Το πρόστιμο για τους κατ' επανάληψη παραβάτες μπορεί να φθάσει μέχρι τα 3.000 δολάρια.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δώσει οδηγίες για τα υψηλά πρόστιμα προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα μέτρα για τις μάσκες στις άλλες μορφές μετακινήσεων, καθώς συνεχίζουμε τη μάχη κατά της COVID-19”

H TSA ανακοίνωσε ότι τα πρόστιμα θα φτάνουν «στα 500-1.000 δολάρια για τους παραβάτες που εντοπίζονται πρώτη φορά και τα 1.000-3.000 για τους παραβάτες που εντοπίζονται δεύτερη φορά».

Ο Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι «η TSA θα διπλασιάσει τα πρόστιμα για τους ταξιδιώτες που αρνούνται να φορέσουν μάσκα. Αν παραβιάσετε τους κανόνες, προετοιμαστείτε για να πληρώσετε. Δείξτε κάποιο σεβασμό».

Τον προηγούμενο μήνα, η TSA επέκτεινε τις απαιτήσεις για τους ταξιδιώτες, προκειμένου να φορούν μάσκες στα αεροπλάνα, στα τρένα και στα λεωφορεία, όπως επίσης στα αεροδρόμια, αλλά και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ η εφαρμογή των κανονισμών αναμένεται να παραταθεί στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο Ντέιβιντ Πεκόσκε που ηγείται της TSA δήλωσε ότι «με το διπλασιασμό του εύρους των προστίμων επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη σημασία της εθελοντικής προσήλωσης στην εφαρμογή τους».

Η TSA ανακοίνωσε ότι οι διαχειριστές του δικτύου των μεταφορών στις ΗΠΑ έχουν αναφέρει περισσότερα από 4.000 περιστατικά, τα οποία σχετίζονται με την τήρηση του μέτρου για τις προστατευτικές μάσκες προσώπου. Μέχρι σήμερα, περίπου 4.000 προειδοποιητικά σημειώματα έχουν αποσταλεί και 126 έχουν αναφερθεί για την επιβολή προστίμων.

Η TSA είχε αναφέρει τον Ιανουάριο ότι τα πρόστιμα θα άρχιζαν από τα 250 δολάρια, για όσους εντοπίζονταν να μη φορούν μάσκες για πρώτη φορά.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στις ΗΠΑ (FAA) έχει θεσπίσει πολύ υψηλότερα πρόστιμα για όσους δεν φορούν μάσκες στα αεροπλάνα, αλλά και για άλλες μη συμμορφούμενες με τα εφαρμοζόμενα μέτρα, συμπεριφορές.

Η FAA έχει προτείνει πρόστιμα που συνολικά ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών περιπτώσεων επιβολής προστίμων 9.000 δολαρίων σε πρόσωπα που δεν φορούσαν μάσκα μέσα σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας.

