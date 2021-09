Αθλητικά

US Open - Σάκκαρη: Δεν ήμουν ο εαυτός μου στο γήπεδο

"Δεν είναι παιδί - θαύμα" η Ραντουκάνου, είπε για την 18χρονη που την απέκλεισε απο τον τελικό του τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του US Open, καθώς ηττήθηκε με 2-0 (6-1, 6-4) σετ από την Έμα Ραντουκάνου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τόνισε μετά το ματς μίλησε για τον αγώνα και την νεαρή αντίπαλο της:

«Είναι σε μια ηλικία που δεν τους νοιάζει τίποτα, - μιλάω και για τις δύο φιναλίστ. Η Ραντουκάνου μπαίνει στο παιχνίδι, στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου, το διασκεδάζει και δεν έχει να χάσει τίποτα. Το εκμεταλλεύτηκε σωστά, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν είναι αχτύπητη, δεν είναι το παιδί-θαύμα. Μπορεί να βγω λάθος, δεν ξέρω, μπορεί να πάρει τα επόμενα τέσσερα Grand Slams, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά είναι με παίκτρια που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο παιχνίδι της, έχει παίξει εννέα ματς και έχει κερδίσει και τα εννέα. Όλο το φταίξιμο, όμως, είναι δικό μου, ξεκάθαρα.

Τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Δεν ήμουν ο εαυτός μου στο γήπεδο. Δεν μπορούσε να βγάλω πολλά χτυπήματα, της έδωσα πολλές ευκαιρίες. Δεν την πίεσα καν με το παιχνίδι μου. Τα βρήκε όλα εύκολα από την πλευρά μου. Αλλά μπράβο της, πήρε τις ευκαιρίες της. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν με το μέρος σου τις περισσότερες φορές, πρέπει να το αποδεχτείς. Είμαι άνθρωπος που θα πάει σπίτι τώρα και θα αρχίσει να δουλεύει σκληρά ξανά, γιατί διανύω την καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Ακόμα έχω καλές πιθανότητες να τελειώσω εκεί που θέλω τη σεζόν, ανεξάρτητα από αυτό που έγινε εδώ. Πρέπει να συνεχίσω να πιστεύω στον εαυτό μου, να συνεχίσω αυτό που κάνω».