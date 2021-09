Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός παιδιών άνω των 12 ετών στο Λος Άντζελες

Η απόφαση αυτή αφορά περίπου 220.000 από τους σχεδόν 600.000 μαθητές της περιφέρειας.

Η σχολική περιφέρεια του Λος Άντζελες, η δεύτερη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, αποφάσισε χθες, Πέμπτη, να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της covid-19 για τα παιδιά άνω των 12 ετών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία.

Η απόφαση αυτή αφορά περίπου 220.000 από τους σχεδόν 600.000 μαθητές της περιφέρειας αυτής και ελήφθη την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι θα καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της covid-19 για τα δύο τρίτα των Αμερικανών εργαζομένων, κυρίως για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και τους εργαζόμενους σε εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 100 υπαλλήλους.

Η απόφαση της σχολικής περιφέρειας του Λος Άντζελες, όπου η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες. Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στα σχολεία της περιφέρειας αυτής είναι ήδη υποχρεωμένοι να εμβολιαστούν κατά της covid-19.

Η απόφαση ελήφθη χθες, Πέμπτη, ομόφωνα και προβλέπει ότι όλα τα παιδιά άνω των 12 ετών που έχουν φυσική παρουσία στην τάξη θα πρέπει να έχουν λάβει μία πρώτη δόση εμβολίου ως τις 21 Νοεμβρίου και τη δεύτερη ως τις 19 Δεκεμβρίου. Τα παιδιά που γίνονται 12 ετών θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να λάβουν την πρώτη δόση εμβολίου κατά της covid-19.

«Το εμβόλιο είναι σίγουρο και ασφαλές και ο καλύτερος τρόπος να προστατευθούν οι μαθητές μας από τον ιό», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της σχολικής περιφέρειας του Λος Άντζελες Κέλι Γκόμεζ.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες, περίπου το 58% των εφήβων ηλικίας 12 με 18 ετών έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

Το 27% των μολύνσεων covid-19 που καταγράφηκε στην κομητεία αυτή την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε ανήλικους κάτω των 18 ετών.

