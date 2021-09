Κόσμος

Κύπρος: Συνελήφθη Ρώσος καταζητούμενος από την Interpol για απάτη εκατομμυρίων

O 59χρονος φέρεται να προέβη σε εγγραφή εταιρείας, σε τραπεζικό λογαριασμό της οποίας, παράνομα, πέτυχε τη μεταφορά από λογαριασμό άλλης εταιρείας του χρηματικού ποσού των 57,630,000 ρωσικών ρουβλιών.

Από μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο συνελήφθη άντρας ηλικίας 59 ετών, ο οποίος καταζητείτο από τις Αρχές της Ρωσίας, βάσει διεθνούς εντάλματος, σχετικά με υπόθεση απάτης. Ο 59χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσής του στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το διεθνές ένταλμα, ο 59χρονος φέρεται να προέβη σε εγγραφή εταιρείας, σε τραπεζικό λογαριασμό της οποίας, παράνομα, πέτυχε τη μεταφορά από λογαριασμό άλλης εταιρείας του χρηματικού ποσού των 57,630,000 ρωσικών ρουβλιών συνολικά. Η απάτη, σύμφωνα πάντα με το διεθνές ένταλμα, διαπράχθηκε μεταξύ Ιανουαρίου, 1997 και Ιουνίου, 2010, στη Ρωσία.

Μέσω της Interpol, οι ρωσικές Αρχές ενημέρωσαν για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 59χρονου, τον Νοέμβριο 2012.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, πριν τις 9 χθες το βράδυ, με πτήση από χώρα του εξωτερικού ο 59χρονος έφτασε στο αεροδρόμιο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε από μέλη της Αστυνομίας ότι αυτός καταζητείτο από τις ρωσικές Αρχές. Εναντίον του εκδόθηκε στη συνέχεια προσωρινό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δημοκρατίας, με βάση το οποίο συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, ενώ αναμένεται το πρωί σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στις Ρωσικές Αρχές.

Η ενημέρωση για την έκδοση του διεθνούς εντάλματος που εξέδωσαν οι Αρχές της Ρωσίας στάλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας - ΔΕΕ-ΔΑΣ, του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Τις έρευνες συνεχίζει η Αστυνομία Πάφου.

