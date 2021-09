Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα”: πολύτεκνη αρνήτρια κορονοϊού και παιδίατρος μιλούν για τα εμβόλια (βίντεο)

Τι υποστηρίζει η μητέρα για τα παιδιά της και την επιδημία. Γιατί δεν θα κάνουν ούτε self test. Τα επιστημονικά δεδομένα για την προστασία από τα εμβόλια και η έκκληση των ειδικών στους γονείς.

Διάλογο, που συχνά έτεινε προς υψηλούς τόνους, είχαν το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, μια μητέρα πέντε παιδιών και ο Κώστας Νταλούκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής

Ο κ. Νταλούκας, αφού είπε ότι είναι θετικό γεγονός για την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών το άνοιγμα των σχολείων για δια ζώσης διδασκαλία, τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν και να τηρούνται όλα τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.

Όπως σημείωσε, ακόμη και με αυτά, όπως έχουν δείξει μελέτες σε άλλες χώρες, με υψηλό αριθμό εμβολιασμένων παιδιών, ένα ποσοστό των παιδιών, άνω του 10% θα νοσήσει από κορονοϊό.

Επεσήμανε ακόμη ότι «η διασπορά που κάνουν τα παιδιά, είναι ισότιμη με τους ενήλικες και για αυτό συστήνουμε τον εμβολιασμό των παιδιών, για την διασπορά στο οικογενειακό περιβάλλον και την αποφυγή της».

Ο κ.Νταλούκας τόνισε ότι «οι γονείς πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Θα συμβούλευα τους γονείς να ακούνε τους επιστήμονες και να εμβολιάσουν τα παιδιά».

Κουζουνά: προτιμώ να νοσήσουν τα παιδιά μου, παρά να εμβολιαστούν

Στην συζήτηση παρενέβη μια μητέρα πέντε παιδιών, η κ. Ερη Κουζουνά, η οποία όπως είπε δεν πρόκειται να εμβολιάσει τα παιδιά της, δύο εκ των οποίων είναι σε ηλικία άνω των 12 ετών. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δικαίωμα μου είναι. Εγώ δεν ασκώ την γονική μέριμνα στα παιδιά μου; Θα μου πει το Κράτος ή ο κάθε γιατρός τι να κάνω; Αγαπούν αυτοί περισσότερο τα παιδιά μου από εμένα;»

«Ακολουθώ τις συστάσεις του παιδιάτρου μου και αν σε κάτι διαφωνώ δεν το κάνω. Ο παιδίατρος μου δεν συναινεί στον εμβολιασμό», είπε η πολύτεκνη μητέρα.

Ο Κώστας Νταλούκας της απάντησε «κι εγώ παιδίατρος είμαι κι όπως κάθε παιδίατρος, είμαστε συμβουλάτορες των παιδιών, για το καλύτερο του παιδιού, γιατί έχουμε την ευθύνη των παιδιών και συστήνουμε να γίνει το εμβόλιο».

Απαντώντας η κ. Κουζουνά είπε «Είναι δικαίωμα μου να αρνηθώ να συναινέσω. Η επιστήμη δεν έχει μόνο μια φωνή. Ξέρω πολλούς παιδίατρους που λένε να μην κάνουμε στα παιδιά το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Δεν είμαι αρνήτρια ούτε ψεκασμένη. Ο καθένας επιλέγει αυτό που του ταιριάζει. Εγώ επιλέγω τα παιδιά μου να νοσήσουν και να αποκτήσουν φυσική ανοσία»

Ερωτηθείσα αν έχουν κάνει άλλα εμβόλια τα παιδιά της, αποκρίθηκε πως τα παιδιά της έχουν κάνει «κάποια εμβόλια»

Η μητέρα υποστήριξε ότι «το εμβόλιο (ενν, για τον κορονοϊό) είναι πειραματικό, το λένε οι ίδιες οι εταιρείες αυτό», προκαλώντας την αντίδραση του παιδιάτρου, ο οποίος εξανέστη λέγοντας «Μα τι λέτε; Δεν είναι πειραματικό».

«Δεν έκανα ούτε πέρσι self test στα παιδιά μου Δεν πιστεύω στην έκταση που δίνεται στον ιό», είπε η πολύτεκνη μητέρα. Eρωτηθείσα αν έτσι δεν θα πάνε τα παιδιά της στο σχολείο, αφού δεν μπορούν να μπουν στην τάξη χωρίς self test, απάντησε πως «αν το Κράτος «φοβάται» εμάς τους αρνητές, να μας δώσει ενναλακτικές, δεν μπορεί να μας αποκλείει».

Σε απάντηση όσων υποστήριξε η κ. Κουζουνά, ο Πρόεδρος των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, είπε «εγώ εύχομαι καλή τύχη στα παιδιά των αρνητών και στους ίδιους. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι με την μετάλλαξη Δέλτα η μεταδοτικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν πολύ λιγότερο τον ιό και νοσούν πιο ελαφρά», κάνοντας εκ νέου έκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους έναντι του κορονοϊού.

Λίγο νωρίτερα, στην εκπομπή μίλησαν εκπαιδευτικοί και γονείς για τους προβληματισμούς τους ενόψει της έναρξης των μαθημάτων, σε ότι αφορά τα προληπτικά μέτρα και τους εμβολιασμούς των παιδιών:

