Αλβανία: ο Μπερίσα διαγράφηκε από το κόμμα που ίδρυσε

«Έξωση» του Μπερίσα από την ΚΟ των Δημοκρατικών, ενώ συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά η νέα αλβανική βουλή. "Θύελλα" αντιδράσεων για την απόφαση Μπάσια.

Η πρώτη σύνοδος της νέας Βουλής, που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Απριλίου, συνέρχεται σήμερα στην Αλβανία. Λίγες ώρες πριν από το γεγονός αυτό, που σημαδεύει και την επιστροφή στη Βουλή της αντιπολίτευσης, μετά από δύο χρόνια αποχώρησής της από τον ανώτερο νομοθετικό θεσμό διαμαρτυρόμενη κατά της κυβέρνησης Ράμα, ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, του μεγαλύτερου στην αντιπολίτευση, ο Λιουλεζίμ Μπάσια, ανακοίνωσε την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, του Σαλί Μπερίσα, ιστορικής πολιτικής προσωπικότητας στη χώρα, ιδρυτή και προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος επί 23 χρόνια, δύο φορές πρωθυπουργού και προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα.

Τα αλβανικά ΜΜΕ και πολιτικοί δεν κρύβουν ότι η απόφαση του Μπάσια για την έξωση του Μπερίσα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, του ανθρώπου που τον προώθησε στη διαδοχή της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος από το 2013, είναι συνέπεια των πιέσεων των ΗΠΑ.

Στο όνομα της κάθαρσης της αλβανικής πολιτικής από τους διεφθαρμένους πολιτικούς, το Μάιο του 2021 το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και προσωπικά ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε την απόφαση απαγόρευσης της εισόδου στις ΗΠΑ του Σαλί Μπερίσα και της οικογένειας του με την κατηγορία της διαφθοράς που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Λίγο μετά από τις εκλογές της 25ης Απριλίου η Αμερικανίδα Πρέσβης στα Τίρανα Γιάρι Κιμ, είχε ζητήσει την κάθαρση της σύνθεσης της νέας βουλής από τους διεφθαρμένους βουλευτές, με αποτέλεσμα τρεις νεοεκλεγέντες βουλευτες της συμπολίτευσης, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διαφθορά, να υποβάλουν παραίτηση.

Ο ίδιος ο Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε την απόφαση του διαδόχου του στο Κόμμα παράνομη και πρόσθεσε πως παραδίδει την κυριαρχία του Δημοκρατικού Κόμματος και εξυπηρετεί τον Πρωθυπουργό της χώρας Έντι Ράμα.

Στο Δημοκρατικό Κόμμα έχει ξεσπάσει από χθες, Πέμπτη, θύελλα αντιδράσεων υπέρ και κατά της απόφασης Μπάσια. Με σημείο αναφοράς το ρόλο των δυτικών παραγόντων στην πολιτική ζωή της χώρας, κυρίως των ΗΠΑ, διχασμένες είναι οι απόψεις και στο δημόσιο λόγο στη χώρα.

