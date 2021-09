Κοινωνία

Missing Alert - Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε η 22χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 22χρονης. Πού και πώς εντοπίστηκε.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Ευαγγελίας Τσιάμη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, από το Χαϊδάρι.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού":

"Χάρη στην καταλυτική συνδρομή και ευαισθητοποίηση πολιτών, καθώς και την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και του ιατρικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Το Αττικόν»’, η Ευαγγελία Τσίαμη βρέθηκε σήμερα, 10/09/2021, πρωινές ώρες και είναι καλά στην υγεία της,

Η Ευαγγελία Τσιάμη θα λάβει την απαιτούμενη φροντίδα και «Tο Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί."

Ειδήσεις σήμερα:

Λύτρας: Η επίθεση με βιτριόλι, η χαρτορίχτρα και το δηλητήριο (βίντεο)

US Open - Σάκκαρη: Δεν ήμουν ο εαυτός μου στο γήπεδο

“Καλημέρα Ελλάδα”: πολύτεκνη αρνήτρια κορονοϊού και παιδίατρος μιλούν για τα εμβόλια (βίντεο)