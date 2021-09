Πολιτική

Σχολεία: Το μήνυμα Κεραμέως για την έναρξη της νέας χρονιάς

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία εν μέσω πανδημίας. Το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας.

«Η φετινή χρονιά θα είναι ξεχωριστή και με πολλές καινοτομίες», επισημαίνει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σε σημερινό της μήνυμα, ενόψει της έναρξης των σχολείων τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου.

Η κ. Κεραμέως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που θα εφαρμόζονται καθολικά σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας με νέες θεματικές και ειδικότερα στα Αγγλικά, τα οποία εισάγονται στα νηπιαγωγεία. Επιπλέον, στα σχεδόν διπλάσια Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, που θα λειτουργούν συγκριτικά με πέρυσι, καθώς και στα πρώτα έξι Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια και στην πιλοτική εφαρμογή 123 Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στη Γενική Εκπαίδευση.

Τα σχολεία ενισχύθηκαν με 11.700 μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση, σε συνέχεια των περσινών 4.500 στην Ειδική Αγωγή. Παράλληλα, «συνεχίζονται οι οριζόντιες επιμορφώσεις, ενώ προχωρούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό δεξιοτήτων - εξοπλισμού/υποδομών - υπηρεσιών», εξηγεί η κ. Κεραμέως.

«Η τηλεκπαίδευση - όσο πολύτιμη κι αν στάθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο - δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση», τονίζει η κ. Κεραμέως και υπογραμμίζει τα μέτρα προστασίας: «εμβολιαζόμαστε, ελεγχόμαστε τακτικά, φοράμε τις μάσκες μας, τηρούμε τα μέτρα».

