Τατάρ: Η Κύπρος πρέπει να μεταβιβαστεί στην Τουρκία

Ανερμάτιστο παραλήρημα του ηγέτη του ψευδοκράτους. Τι είπε για την «ειρηνική αποστολή» των τουρκικών δυνάμεων στο νησί.

Την… δόξα των τούρκων αξιωματούχων, φαίνεται πως ζήλεψε ο ηγέτης του ψευδοκράτους στην Κύπρο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος, προέβη σε νέες προκλητικές δηλώσεις, μιλώντας σε συμπόσιο για το Αιγαίο και τα προβλήματα με την Ελλάδα τουρκικού πανεπιστημίου στη Σμύρνη.

Ο Τατάρ, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν κατείχαν ποτέ την Κύπρο, υποστήριξε ότι το νησί θα πρέπει να μεταβιβαστεί στο Οθωμανικό Κράτος ή τη διάδοχό του Τουρκία, καθώς η Κύπρος είναι εντελώς δική τους, σύμφωνα με το sigmalive. Παράλληλα ανέφερε πως η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας θα πρέπει να συνεχιστεί, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι με την τουρκική εισβολή το 1974, διασφαλίστηκε η ειρήνη: «Εάν υπάρχει ειρήνη στην Κύπρο σήμερα, αυτό οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο νησί. Διαφορετικά, η αιματοχυσία θα συνεχιζόταν», είπε.

Ειδικότερα, ο Τατάρ, υποστήριξε ότι «οι Ε/Κ δεν κυβέρνησαν ποτέ τους Τ/Κ, αλλά οι πρόγονοί μας κυβέρνησαν την Κύπρο για περισσότερα από 300 χρόνια». Ισχυρίστηκε ακόμη πως ο μόνος στόχος της Ε/κ πλευράς είναι η «Ένωση» της Κύπρου με την Ελλάδα.

«Όλοι γνωρίζουμε πώς προσπάθησαν ύπουλα να μας πάρουν την Κύπρο από τα χέρια μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουν να πολεμούν μέχρι τέλους.

«Υπάρχει τουρκικό κράτος στην ανατολική Μεσόγειο. Είναι η ΤΔΒΚ. Αυτό το κράτος οφείλει την κυριαρχία και την ύπαρξή του στο δίκαιο αγώνα του Τ/κ λαού. Εάν υπάρχει ειρήνη στην Κύπρο σήμερα, αυτό οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο νησί. Διαφορετικά, η αιματοχυσία θα συνεχιζόταν. Αλλά τώρα υπάρχει ειρήνη στην Κύπρο από το 1974. Κανείς δεν αιμορραγεί. Η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί. Τον ενδιαφέρει πολύ τον τ/κ λαό αυτό. Το Κυπριακό δεν αφορά μόνο τους Τ/Κ και τους Ε/Κ. Είναι ένα ζήτημα που οδηγεί στη δημιουργία ισορροπιών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης, η Τουρκία αποτελεί μία από τις πλευρές στην Κύπρο. Η παρουσία της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί στην Κύπρο. Διαφορετικά, τα παιχνίδια που παίζονται στο Αιγαίο θα παιχτούν και στην ανατολική Μεσόγειο. Οι προθέσεις τους είναι ήδη ξεκάθαρες», υποστήριξε ο Ερσίν Τατάρ.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Τ/Κ ηγέτης, εξέφρασε την εμμονή του στην διχοτόμηση της Κύπρου, λέγοντας ότι μετά την εκλογή του στη θέση του «προέδρου», με την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας, φώναξαν με όλη τους τη δύναμη ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία στην Κύπρο υπό τη μορφή δύο χωριστών κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα και απολαμβάνοντας κυριαρχική ισότητα, ενώ τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούν την ομοσπονδία.

