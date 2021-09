Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Συγκινητικές στιγμές και σήμερα στο κοιμητήριο

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή όταν πολίτης τραγούδησε με την κιθάρα του συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειας του τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και σήμερα Παρασκευή στο κοιμητήριο του χωριού Γαλατάς Χανίων, όπου από χθες «αναπαύεται» ο Μίκης Θεοδωράκης.

Από το πρωί πολλοί πολίτες που δεν είχαν την δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν χθες, βρέθηκαν στο κοιμητήριο αφήνοντας λουλούδια στον τάφο του Μίκη Θεοδωράκη, όπου και τοποθετήθηκε σήμερα η μαρμάρινη πλάκα με το όνομά του.

Μεταξύ αυτών που επισκέφθηκαν το κοιμητήριο ήταν και ξένοι τουρίστες που βρίσκονται στα Χανιά, ενώ ιδιαίτερη, ήταν η στιγμή όταν πολίτης που βρέθηκε από το Ηράκλειο στα Χανιά τραγούδησε με την κιθάρα του συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειας του τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

