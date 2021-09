Life

Η Τζούλια Νόβα μιλά για την εγκυμοσύνη και την φωτογραφία - “φωτιά” (βίντεο)

Μιλά πρώτη φορά στο "Πρωινό" για το μωρό που περιμένει, την δήλωση του πρώην συντρόφου της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος κα αυτούς που "εύχονταν" να χάσει το έμβρυο που κυοφορεί.

Την πιο όμορφη φάση της ζωής της διανύει αυτό το διάστημα η Τζούλια Νόβα, αφού είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Μιχάλη Βιτζηλαίο.

Το πρωί της Παρασκευής η Τζούλια Nόβα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μίλησε για πρώτη φορά για την εγκυμοσύνη της, λέγοντας «Κοντεύω επτά μηνών. Γενικά νιώθω πολύ όμορφα τώρα που έχω αρχίσει και την αισθάνομαι. Είναι μεγάλο ζιζάνιο, κουνιέται ακατάπαυστα, ειδικά όταν τρώω».

Στη συνέχεια η Τζούλια Νόβα αποκάλυψε για την εγκυμοσύνη της: «Όνειρό μου δεν ήταν να κάνω παιδάκι, αλλά ήθελα κάποια στιγμή να μου συμβεί. Βέβαια μας ήρθε σαν εκπληξούλα, δεν το περιμέναμε και ούτε το είχαμε σχεδιάσει. Κατάλαβα ότι είμαστε μαζί στον τρίτο μήνα. Έκανα το τεστ και δεν το πίστευα. Ήταν μια περίοδος που είχα πολύ άγχος και έλεγα “αποκλείεται”. Μετά ξεκίνησαν οι ζαλάδες και περίεργες λιγούρες. Ο Μιχάλης χάρηκε, εγώ σοκαρίστηκα και έλεγα να πάμε σε γιατρό για να είμαστε σίγουροι. Σοκαρίστηκα».

Αναφερόμενη στα σχόλια από τον πρώην σύντροφο της για την εγκυμοσύνη της είπε ότι «για όλους μας ήταν πολύ ξαφνικό. Νομίζω το σχόλιο του πρώην συντρόφου μου δεν έπρεπε να γίνει».

View this post on Instagram A post shared by Julia Nova (@julianova1)

Για την περιβόητη φωτογραφία της με την μπλούζα με στάμπα «CCCP», που παραπέμπει στην πρώην ΕΣΣΔ και την καταιγίδα σχολίων που ακολούθησε, η Τζούλια Νόβα είπε στο «Πρωινό»:

«Ήταν να πάω με μια φίλη μου, που έχει γεννηθεί στην πρώην Σοβειτική ένωση, για περπάτημα. Δεν ήταν καν δική μου η μπλούζα. Επειδή φορούσα μακρυμάνικο και είχε ζέστη, είπα στην φίλη μου, που έμενε πολύ κοντά, μου την έφερε και επειδή γεννήθηκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, μου θύμισε κάτι από την παιδική μου ηλικία, κάτι πολύ αθώο, δεν σκέφθηκα καν κάτι άλλο, ούτε καν που μου πέρασε από το μυαλό. Έβγαλα μια φωτογραφία και μάλιστα έγραψα από κάτω ένα σχόλιο για το μωρό μου. Μου είπαν από κάτω μέχρι και να χάσω το μωρό που κυοφορώ, με τόσο χυδαίο τρόπο. Με σόκαραν. Άρχισα να διαβάζω κάποια σχόλια, αλλά μετά σταμάτησα…».

Παρακολουθήστε όσα είπε η Τζούλια Νόβα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

