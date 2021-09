Κοινωνία

Βάρη: Καταδίωξη σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα

Έκλεβαν σταθμευμένα οχήματα στα νότια προάστια. Δύο συλλήψεις.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν στη Βάρη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, δύο άνδρες (ηλικίας 35 και 29 ετών), μέλη συμμορίας, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και για απείθεια. Επιπλέον, ο 35χρονος κατηγορείται και για απειλή και εξύβριση, ενώ ο 29χρονος και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν κλέψει σταθμευμένο όχημα από την περιοχή της Βάρης. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από καταδίωξη, κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν.

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου, είχαν συγκροτήσει συμμορία διαπράττοντας κλοπές σταθμευμένων αυτοκινήτων στις περιοχές Γλυφάδας και Βούλας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μονάδες ελέγχου κινητήρα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, κλειδιά αυτοκινήτων και 50 φυσίγγια.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, έχουν εξιχνιαστεί έως τώρα τρεις περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων.

